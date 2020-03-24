Як уникнути зараження при відвідуванні супермаркета

Купівля їжі – одна з небагатьох причин, по якій можна вийти з дому. Але як це зробити, не ризикуючи здоров'ям? Які запобіжні заходи необхідно вжити в супермаркеті?

OBOZREVATEL за сприянням експерта з безпеки харчових продуктів Джемми дель Каньо, підготували для вас корисні рекомендації, які допоможуть вам знизити ризик зараження коронавірусем.

Підготовка до покупки: список, час і відстань

Ви повинні зробити покупку в найкоротші терміни і заздалегідь знати, що вибирати. Для цього потрібно скласти список покупок і взяти тільки те, що необхідно. Слідуючи цим методом, ви заощадите гроші, час і не купите нічого зайвого.

По-друге, необхідно вирішити, коли йти в магазин. Виберіть час, коли найменший наплив людей. Також пам'ятайте, що ви повинні постійно перебувати в півторах метрах від кого-небудь.

Краще ваша сумка, ніж візки та кошики

У супермаркеті є візки та кошики. В деяких присутній гель і папір для дезінфекції. Якщо немає іншого вибору, скористайтеся цим, але пам'ятайте, що водно-спиртової гель не дає повного ефекту.

Якщо можливо, краще йдіть зі своєю власною сумкою.

При цьому:

• Тримайте безпечну відстань

• Не розмовляйте над їжею

• Не чіпайте їжу без рукавичок

• Припускаємо, що у вас немає кашлю, але якщо це станеться, кашляйте в сторону передпліччя і від їжі

• Не чіпайте своє обличчя з моменту входу, поки не повернетеся додому

• Використовуйте рукавички, щоб вибрати фрукти і овочі

Що можна купити?

Якщо ви хочете відвідувати супермаркет рідше, треба уникати купівлі свіжих і швидкопсувних продуктів. Просто виберіть ті, які довше зберігаються (наприклад, апельсини, яблука, груші, моркву, гарбуз, цибуля-порей, цукіні і т.д).

Якщо вам подобаються інші продукти, але вони зберігаються менше, спочатку з'їжте їх, а потім використовуйте консерви або заморожену продукцію. У вашому розпорядженні багато корисної їжі – горіхи, бобові, фрукти, яйця, овочі, риба, курка і т.д. Завдяки цьому можна смачно і правильно харчуватися.

З іншого боку, намагайтеся уникати нездорової їжі: ви будете проводити багато часу вдома, і якщо спокуса лежить в шафі, підете за ним набагато швидше, ніж думаєте.

Тим, у кого є діти, можна просто взяти цельнозерновую борошно і зробити торт.

Час платити

Ще один важливий момент: в черзі ви повинні триматися на метр відстані від інших людей і касира.

Намагайтеся не використовувати готівку, це відмінний передавач вірусу і інших мікроорганізмів. Майте на увазі, що касирові доводиться доторкатися до грошей всіх людей, які проходять повз, так що краще використовуйте карту.

Ще краще, якщо є можливість платіть за допомогою мобільного телефону.

Уже вдома, що зараз?

Тепер ви повинні помити руки, вийняти їжу і залишити її на чистій і продезінфікованої поверхні.

Сумку краще покласти в пральну машинку на 60 градусів.

Якщо ви збираєтеся заморозити їжу, зробіть її якомога більш плоскою.

Мити фрукти і овочі потрібно під струменем води. Якщо ви хочете бути спокійніше і помити їх дезінфікуючим засобом для харчових продуктів, не забудьте добре помити їх для повного видалення залишків.

Останнім захисним бар'єром буде правильне приготування їжі. У разі продуктів, які не потрібно готувати, найголовніше, щоб ваші руки і поверхні були чистими до і після обробки.

Половина з цих порад – звичайні, що стосуються безпеки харчових продуктів і правильних методів поводження з ними. Якщо це допоможе усвідомити, що безпека починається в галузі, але закінчується в вашому домі під особистою відповідальністю, вдасться багато чого досягти.

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