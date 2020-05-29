Як уникнути зараження COVID-19 під час відвідування ресторанів: поради експертів

Оскільки ресторанам вже дозволили приймати гостей на терасах, а незабаром можуть відновити їхню повноцінну роботу, у багатьох виникають питання щодо того, як себе убезпечити.

OBOZREVATEL за сприяння delish.com пропонує ознайомитися з корисними рекомендаціями експертів про те, як уникнути зараження COVID-19 під час відвідування закладів громадського харчування.

Ніщо не буде безпечно на 100%, поки немає вакцини

"Будь-яка взаємодія з іншими людьми за межами сім'ї, в якій ви живете, становитиме певний ризик", – говорить доктор Амеша Адалят, старший науковий співробітник Центру безпеки в області охорони здоров'я Джонса Гопкінса.

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Звісно, можна зменшити ці ризики, але важливо визнати, що вони існують. Тому, коли все починає відкриватися, потрібно оцінювати свою ситуацію (стан здоров'я, місце розташування, рівень комфорту тощо) і формувати розуміння того, який ризик готові прийняти.

За словами експерта, багато людей неправильно зрозуміло суть соціального дистанціювання. Насправді йшлося про пропускну здатність лікарень, а не про зникнення вірусу, тому що він утвердився в людській популяції і залишиться з нами доти, доки не з'явиться вакцина.

Що потрібно робити, щоб убезпечити себе під час відвідування ресторану?

Для цього необхідно дотримуватися таких порад:

Відібрати відомі ресторани, яким довіряєте.

Відвідувати місця, які можуть бути менш велелюдними або вибрати час, коли не так багато відвідувачів.

Переконатися, що там дотримуються необхідних запобіжних заходів.

Незважаючи на те, що немає можливості побачити деякі речі або процеси на кухні, можна зауважити для себе такі моменти, як дистанцію між столами, очищення та дезінфекцію поверхонь, закриті салат-бари та маркери на підлозі, щоб триматися на відстані.

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Заходи, які практикували останнім часом, все ще актуальні

Відкриття ресторанів або інших закладів не означає, що вірус зник. Потрібно відвідувати їх із особливою обережністю, дотримуючись заходів безпеки: триматися на відстані від інших людей, часто мити руки, не торкатися свого обличчя та залишатися вдома в разі поганого самопочуття.

Також необхідно надягати маску, особливо стоячи в черзі або спілкуючись з іншими людьми. Однак неможливо (і не слід намагатися) робити це під час їжі.

"Ви можете носити маску, входячи в ресторан і спілкуючись зі співробітниками, але коли принесли їжу, її слід зняти та покласти в якусь чисту ємність. Одягніть знову, коли закінчите обід, а потім викиньте або виперіть після того, як повернетеся додому", – заявляє Джейд Флінн, медсестра, педагогиня у відділі біоконтролю Центру медичних досліджень Джонса Гопкінса.

Обіди просто неба

Багато ресторанів відкрили свої літні тераси, оскільки експерти вважають, що обіди просто неба мають менший ризик зараження. Але це не означає, що можна забути про практику гарного соціального дистанціювання. Перебування на вулиці в дивовижний спосіб нікого не звільняє від ризику, тому слід бути обережним.

Усунення предметів загального користування

Експерти рекомендують ресторанам усунути такі речі, як приправи й меню багаторазового використання. Хоча ризик зараження вищий в разі прямої взаємодії між людьми, передання через контакт з цими поверхнями теж можливе, і багато хто цим стурбований.

Проте подібне рішення має ухвалюватися на рівні керівництва, а не індивідуально. По суті, можна просто не використовувати пляшку кетчупу на столі, навіть якщо вона там є.

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Інші способи підтримати ресторани

Ті, хто не може або ще боїться обідати в ресторанах, можуть замовляти їжу на виніс або з допомогою служби доставки. На ресторани, які поки що закриті або працюють з обмеженою продуктивністю, чекає довгий шлях відновлення, навіть коли все відкриється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турецькі готелі не скасовуватимуть системи харчування "все включено" та "шведський стіл", хоча й будуть внесені деякі зміни.