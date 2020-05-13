Як стримати апетит на карантині

Щоб привести свій раціон до норми і перестати переїдати, перебуваючи на карантині у зв'язку з коронавірусом, потрібно дотримуватися кількох важливих умов.

Про це в соцмережі Facebook написала дієтолог Наталя Мальцева.

За словами дієтолога, для того, щоб привести до норми свій раціон і свої харчові звички, необхідно дотримуватися таких правил:

прибрати із зони доступу усі подразники (печиво, пряники, шоколадки, солодощі, жирності). Прибрати подалі, вище або не купувати;

прибрати себе з кухні - знайдіть собі інше місце роботи;

пити воду з додаванням лимона, апельсина або грейпфрута - відбиває емоційний апетит і тягу до солодкого швидко і корисно;

не збивати режим, робити повноцінні прийоми їжі бажано в один і той самий часщодня;

не забувати, що в раціоні мають бути кожен щодня 2-3 фрукта, і 2-3 порції овочів;

не влаштовуйте чаювання, якщо знаєте, що візьмете пряники і печиво. Налили чай, відійшли від шафи з солодким;

робіть зарядку і розминку - кров розженете;

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лягайте спати вчасно. За словами дієтолога, щоб гормони ситості і голоду нормально функціонували, засипати потрібно максимум не пізніше ніж о 23.00 Тоді контролювати порції і під'їдання набагато легше.

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