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Як стримати апетит на карантині

3.3т
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Щоб привести свій раціон до норми і перестати переїдати, перебуваючи на карантині у зв'язку з коронавірусом, потрібно дотримуватися кількох важливих умов.

Як стримати апетит на карантині

Про це в соцмережі Facebook написала дієтолог Наталя Мальцева.

За словами дієтолога, для того, щоб привести до норми свій раціон і свої харчові звички, необхідно дотримуватися таких правил:

прибрати із зони доступу усі подразники (печиво, пряники, шоколадки, солодощі, жирності). Прибрати подалі, вище або не купувати;

прибрати себе з кухні - знайдіть собі інше місце роботи;

пити воду з додаванням лимона, апельсина або грейпфрута - відбиває емоційний апетит і тягу до солодкого швидко і корисно;

не збивати режим, робити повноцінні прийоми їжі бажано в один і той самий часщодня;

Як стримати апетит на карантині

не забувати, що в раціоні мають бути кожен щодня 2-3 фрукта, і 2-3 порції овочів;

не влаштовуйте чаювання, якщо знаєте, що візьмете пряники і печиво. Налили чай, відійшли від шафи з солодким;

робіть зарядку і розминку - кров розженете;

лягайте спати вчасно. За словами дієтолога, щоб гормони ситості і голоду нормально функціонували, засипати потрібно максимум не пізніше ніж о 23.00 Тоді контролювати порції і під'їдання набагато легше.

Як стримати апетит на карантині

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL про те, чи варто під час карантину вживати алкоголь. З цими рекомендаціями ви можете ознайомитися тут.

З порадами фахівця щодо того, як правильно дотримуватися водного режиму під час карантину, можна ознайомитися тут.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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Читайте всі новини по темі "Кулінарні статті" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олена Коваленко
Теми
Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини живлення рецепти
Теги
рецепт харчування дієтолог
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