Як смачно приготувати курячу грудку: рецепт від шеф-кухаря

Куряча грудка з папайєю, огірком і локшиною, - прекрасна освіжаюча страва, якою можна порадувати на вечерю відразу всю родину.

Як її приготувати розповів відомий британський шеф-кухар і кулінарний оглядач Найджел Слейтер, повідомляє The Guardian.

Відзначається, що потрібно пару кілограм вареної курки, 300 г огірків, 500 мл курячого бульйону, 100 г локшини, 375 г папайї, 2 зелених цибулини, 1 великий і м'який гострий перець, 8 редисок, пучки листя м'яти і коріандру.

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Для заправки взяти сік двох лаймів, 40 мл оливкової олії, по 3 чайних ложки лаймового соусу і насіння чорного кунжуту, 2 чайних ложки цукру.

Заправка готується наступним чином: потрібно змішати лаймовий сік, рибний соус, цукор і масло, змішувати віночком або вилкою до розчинення, додати перцю і насіння чорного кунжуту.

Курку потрібно порізати на товсті скибочки, покласти в заправку і залишити на 20 хвилин.

Окремо покласти в миску дрібно порізану зелену цибулю, перець чилі, огірки, порізані будь-яким зручним чином (пропонують різати на "сірники" по 5 см), тонко порізану редиску, порізані листя м'яти і коріандру, акуратно перемішати все це.

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Закип'ятити бульйон, відварити в ньому локшину, додати її в заправку.

Очистити папайю від шкіри, викинути ядра, чорні насіння, нарізати товстими скибочками, додати в миску з огірком і цибулею.

Зібрати все заготовлене разом, викласти на тарілки і подати, - цього вистачить, щоб нагодувати 4-6 чоловік.

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