Як скласти меню на тиждень в умовах карантину

Як правильно харчуватися в умовах карантину, чи дійсно правильно підібрані продукти можуть впливати на настрій та психологічні стан людини.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповів лікар-дієтолог Сергій Антонюк.

"Перше, що потрібно зробити в умовах карантину і вимушеної ізоляції - відмовитися від цукру. Якщо ви не хочете набрати зайву вагу в умовах обмеженого фізичного навантаження - відмовляйтеся від цукру.

Також потрібно прибрати швидкі вуглеводи. Нічого окрім жирових запасів, цукор та швидкі вуглеводи в нинішній ситуації не дадуть. Швидкі вуглеводи містяться в манній крупі, у білому хлібі, у випічці. Тому, якщо говорити про правильне харчування протягом тижня, перше що потрібно зробити - прибрати з раціону усі продукти, що містять цукор та швидкі вуглеводи.

Що стосується круп, то гречку можна їсти протягом усього тижня, шкоди від неї не буде. Також абсолютно спокійно можна їсти рис, щоправда краще, якщо це буде нешліфований рис. Шліфований рис - це швидкий вуглевод, і його у великій кількості я не рекомендував би вживати.

Щодо макаронних виробів: я б радив вживати тільки макарони з твердих сортів пшениці. Звичайні макарони будуть відкладатися на боках у вигляді зайвих кілограмів, тим більше, якщо ви будете їсти макарони протягом тижня.

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL про те, чи варто під час карантину вживати алкоголь. З цими рекомендаціями ви можете ознайомитися тут.

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