Карантин. Що має бути в раціоні кожного члена родини

Як в умовах карантину правильно скласти меню з урахуванням вікових потреб усіх членів родини?

Про це та багато іншого в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповів лікар-дієтолог Сергій Антонюк.

При складанні меню на тиждень потрібно враховувати, що у кожного члена родини свої потреби і свої вікові особливості. У дітей молодшого віку одні потреби у вітамінах та поживних речовинах, у школярів - інші. Також потрібно розуміти що у жінок і чоловіків навіть однієї вікової категорії меню буде відрізнятися, оскільки чоловічий та жіночий організм вимагають різну кількість калорій для нормального функціонування.

Окрема категорія - люди похилого віку у яких ситуація ускладнюється високим артеріальним тиском, проблемами в роботі серцево-судинної системи й т.ін. Правильне меню цих людей буде відрізнятися від меню усіх членів родини. Більш того, якщо люди стежать за своїм здоров'ям і здоров'ям своїх близьких, у них буде відрізнятися не тільки меню на тиждень, але і щоденне меню.

Це в ідеалі. Але ми ж розуміємо, що навряд чи в родині готуватимуть для кожного окремо, тому я б радив по можливості хоча б враховувати загальні принципи.

Якщо у людини високий артеріальний тиск, перше на що потрібно звертати увагу - на кількість солі. Норма споживання солі для дорослої людини - 4-6 грамів на день, тобто не більше однієї чайної ложки на день з урахуванням всіх продуктів, з'їдених протягом дня. Якщо людина споживає більше солі, то натрій потраплятиме до стінок судин, вони будуть тягнути вологу і як результат набухати. В результаті буде підніматися артеріальний тиск. Збільшення кількості солі в раціоні харчування призведе до набряку тканин і згущення крові, що збільшить ризики тромбоемболій.

Якщо говорити про дітей, які зараз сидять вдома і їдять частіше і більше ніж при звичайному режимі, в цьому немає особливої проблеми. Щоправда не варто дозволяти дітям зациклюватися на їжі зі швидкими вуглеводами. Якщо дитина хоче перекусити - нехай перекушує фруктами, але не нескінченними солодощами. Якщо при малорухливому способі життя дитина буде їсти печиво, банани або фініки - це буде погано.

Якщо ж у весняний період дитина буде їсти ківі - це добре, тому що 100 грамів ківі - це добова норма вітаміну С".

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