Як схуднути, а не поправитися під час карантину

Англійці назвали дві основні причини, чому людям, які перебувають на карантині, весь час хочеться їсти.

Перша з них - недостатня кількість клітковини в раціоні, а друга - низький рівень гормону лептину, який у людини відповідає за регуляцію енергетичного обміну в організмі, його низький рівень призводить до ожиріння, пише видання Daily Mail

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Австралійський фітнес-тренер Рейчел Аттард озвучила прості прийоми для швидкого зниження апетиту, дотримуючись яких можна навіть схуднути, перебуваючи на самоізоляції.

Рейчел нагадала, що мінімальна кількість клітковини на добу повинна становити 22 грами. Якщо цей показник нижче, вас буде переслідувати почуття голоду.

"Харчові волокна розщеплюються повільніше, ніж протеїни і жири. Завдяки цьому ви будете відчувати себе ситими набагато довше. Щоб не допустити подібного, контролюйте кількість споживаної клітковини. Для цього досить додати в раціон цільнозерновий хліб, яблука, вівсянку, боби, груші, сочевицю ", - радить фахівець з Австралії.

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Друга проблема, за якої людина буде відчувати почуття голоду - низький рівень лептину. Справа в тому, що коли ви їсте, організм починає виробляти цей гормон, і ви відчуваєте, що наситилися.

Щоб виправити ситуацію, необхідно виключити з раціону цукор, швидкі і оброблені вуглеводи, збільшити кількість білка і клітковини в раціоні, а також зосередитися на тому, щоб знизити рівень стресу і розслабитися. "Виспіться і зробіть так, щоб нічний відпочинок займав не менше 8 годин на добу", -радить Рейчел.

Також важливо нормалізувати мікрофлору кишечника. "На додаток до здорової їжі не забувайте годувати і кишкові бактерії. Приймайте добавки хорошої якості і включіть в свій раціон ферментовані продукти, кимчи, йогурт, квашену капусту, сочевицю та артишоки.

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Крім того, ви можете спробувати збільшити розмір порцій. Їжте великі порції, але рідше, і уникайте перекусів між прийомами їжі. Перерва дасть можливість знизити рівень інсуліну і лептину. Також можете спробувати интервальное голодування, це допоможе вам скинути зайву вагу ", - сказала Рейчел Аттард.

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