Як приготувати вареники, варення, компот, желе з вишні: рецепт на будь-який смак

У червні вже стартував ягідний сезон, в зв'язку з чим актуальні рецепти приготування смачних страв з вишні.

На OBOZREVATEL.Smak є покрокові докладні інструкції, як готувати найсмачніші страви з цією ягодою.

Відзначається, що найпопулярнішим блюдом з вишні є вишневе варення, яке має насичений колір, приємний аромат, довго зберігається і досить просто готується.

Для нього потрібна тільки сама вишня, цукор, близько години часу і знання деяких секретів, як зберегти ягоди цілими, - вишневе варення за нашим рецептом зможе приготувати навіть починаюча господиня.

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Смачним доповненням до сніданку буде і джем з вишнею, який приготувати так само просто, як і варення.

Одним з улюблених сезонних страв є вареники з вишнею, які можна просто приготувати відразу для всієї родини.

Смачними вареники з вишнею виходять і при приготуванні їх на пару.

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Компот з вишні зберігає кислий освіжаючий смак, який актуальний як в літню спеку, так може порадувати і взимку, а також стати в нагоді для приготування інших страв і десертів.

Неймовірно смачним виходить і желе з вишні, крім того, з цією ягодою легко і просто за нашим рецептом можна приготувати кисіль.

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Порадувати рідних можна і приготувавши такий фантастичний десерт як пляцек з вишнями, - хоча готувати його не так просто, але докладні інструкції і фото процесу максимально полегшать завдання.

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