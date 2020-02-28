Як приготувати вареники на Масляну: секрети смачного тіста

Під час святкування Масляної в Україні традиційно готували не тільки млинці, а й вареники з різними начинками.

Про те, як зробити смачне і тонке тісто для вареників, в ефірі ObozTV розповіла кулінарна експертка, шеф-кондитер Наталія Левензон.

За її словами, перший секрет – додати в тісто ложку сметани.

"Вареники тоді виходять більш м'якенькими", – пояснила кулінарка.

Другий секрет полягає в тому, щоб замісити в тісто додатковий жовток.

"Завжди додаю жовтки. Тобто ціле яйце, і ще плюс жовтки. Тісто виходить жовтеньким, дуже смачним і м'яким", – зазначила Левензон.

"Я люблю, коли у вареників тоненьке тісто, майже просвічується. І багато-багато начинки", – зізналася вона.

Різноманітні рецепти вареників та варіанти начинки представлені в розділі FoodOboz.

Вареники з сиром

Раніше OBOZREVATEL писав про те, кому лікарі рекомендують утриматися від поїдання млинців на Масляну.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 16:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!