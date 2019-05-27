Як приготувати смачний пудинг: прості і швидкі рецепти

Пудинг, - традиційне британське блюдо, яке зазвичай запікається з фруктами, крупами, солодощами, м'ясом, морепродуктами і іншими інгредієнтами.

Напередодні літа кращі легкі рецепти пудингів кухаря представили для The Guardian.

Купе Джеремі Лі, - варіація класичного пудингу. Для приготування однієї порції потрібна частка подвійних вершків, частка нарізаного гіркого шоколаду в кількості по одній чашці еспресо, 2 столові ложки ванільного морозива, половина столової ложки смаженого нарізаного мигдалю.

Потрібно зварити на сковороді вершки, після чого прибрати з вогню, змішати з шоколадом в однорідну масу, вилити в посуд для пудингу поверх морозива і посипати мигдалем.

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Крім того, варті уваги смажені персики або нектарини з мигдальним праліновим кремом.

Для їх приготування на вісім чоловік потрібно 8 персиків або нектаринів, 25 грамів вершкового масла, по 2 столові ложки рідкого меду і лимонного соку. Для крему потрібно 2 столові ложки мигдалевого праліне, 300 грамів вершків.

Духовку необхідно розігріти до 220 градусів, після чого розрізати і очистити від кісточок фрукти, покласти їх на жароміцний посуд шкіркою вниз. Окремо розтопити вершкове масло, змішати його з медом і лимонним соком, наповнити сумішшю фрукти і помістити їх в духовку, поки вони не пом'якшають.

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Окремо змішати крем з праліне і вершками, охолодити його, подавати на одній тарілці з персиками або нектаринами.

Кухарі радять також подавати блюдо разом з фруктовими соками.

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