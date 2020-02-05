Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Як приготувати дуже смачний м'ясний салат без майонезу

31т
Читати матеріал російською

Смачний, ситний, але при цьому ще й корисний м'ясний салат з овочами і зеленню не обов'язково заправляти майонезом.

FoodOboz пропонує скуштувати незвичайну страву з курячої грудки, яєць і овочів з особливою пряною заправкою.

Новини
Рецепт найкращого святкового салату з буряком і м'ясом

Після того, як всі інгредієнти зібрані і перемішані, салату потрібно настоятися близько 15 хвилин, щоб всі складові просочилися соусом - і можна подавати на стіл.

Секрет приготування такої закуски читайте в нашому детальному рецепті за посиланням: М'ясний салат без майонезу.

Як приготувати дуже смачний м'ясний салат без майонезу

Дивіться також:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы