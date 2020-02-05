Як приготувати дуже смачний м'ясний салат без майонезу

Смачний, ситний, але при цьому ще й корисний м'ясний салат з овочами і зеленню не обов'язково заправляти майонезом.

FoodOboz пропонує скуштувати незвичайну страву з курячої грудки, яєць і овочів з особливою пряною заправкою.

Після того, як всі інгредієнти зібрані і перемішані, салату потрібно настоятися близько 15 хвилин, щоб всі складові просочилися соусом - і можна подавати на стіл.

Секрет приготування такої закуски читайте в нашому детальному рецепті за посиланням: М'ясний салат без майонезу.

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