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Як приготувати смачні каші: рецепти від відомого кулінара

1.1тЧитати матеріал російською

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептами смачних і нестандартних каш.

Про це він написав у своєму блозі в Instagram, розповівши про секрети приготування. Він зазначив, що звичайне приготування цієї страви з вершковим маслом є нудним, адже існує маса варіантів і смаків.

"Вам природа дала основу для творчості. Щільну, структурну, універсальну, готову увібрати в себе будь-яку рідину, а не тільки воду. Можете надходити так, як завгодно вашому серцю. Варити в чаї, молоці, бульйоні. Просочувати соком. Додавати ароматні трави, в'ялені томати, пармезан, фету, дорблю, оливки, спеції, лимонний сік і цедру, м'ясо, морепродукти, овочі, фрукти свіжі/в'ялені, горіхи. Весь світ у ваших ніг, користуйтеся цим і насолоджуйтеся життям. А я вам допоможу. Дам кілька прикладів, а там вже експериментуйте, як хочете", – розповів Клопотенко.

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Вівсяна каша

Вівсяна каша з банановими чіпсами і в'яленою вишнею

Вівсяна каша з банановими чіпсами і в'яленою вишнею

klopotenko.com

"Почнемо з вівсянки. Зваріть її на молоці. Додайте вишню (розморожену), мед і горіхи. Або зваріть на воді та їжте з хрусткими банановими чіпсами і в'яленою журавлиною", – поділився кулінар.

Гречана каша

Гречка в зеленому чаї з томатом і ковбасками

Гречка в зеленому чаї з томатом і ковбасками

klopotenko.com

"Тут експериментувати можна нескінченно. Почати з банальних кориці /анісу / гвоздики / кардамону, а потім піти в усі тяжкі. Але прям маст – це зварити гречку в зеленому чаї, додати пряні ковбаски, обсмажені томати, натерти пармезан і не вірити своєму щастю. Або взяти гречку (крупу) і залити на ніч томатним / вишневим / буряковим / яблучним соком, а вранці міксанути з овочами і спеціями", – розповів він.

Рисова каша

"Варіть її, як і гречку, в чаї, просочуйте бульйоном і готуйте різотто, додайте куркуму, родзинки, м'яту. Робіть все, що хочете", – додав Клопотенко.

Перлова каша

Перлова каша з гарбузом, горіхами і сухофруктами

Перлова каша з гарбузом, горіхами і сухофруктами

klopotenko.com

"Крута, коли злегка недоварена, пружна. Разом із запеченим гарбузом, сіллю, родзинками, насінням фенхеля, лимонним соком і горіхами. Або обсмажте, додайте бульйон, вино і пармезан. У вас вийшло орзотто. Відмінно з мідіями і селерою", – написав кулінар.

Кускус

Кускус з мідіями

Кускус з мідіями

klopotenko.com

"Перевага – час приготування. 5 хвилин, і ви насолоджуєтеся їжею. Куськус крутий з руколою, мідіями і лимоном. З авокадо і томатом. З гарбузом і оливками. З усім", – зазначив Клопотенко.

Як готувати каші. Берете будь-яку крупу, заливаєте водою, варіть, додаєте вершкове масло, їсте і дивуєтеся, чому ваше життя така нудна. ⠀ Вам природа дала основу для творчості. Щільну, структурну, універсальну, готову увібрати в себе будь-яку рідину, а не тільки воду. Можете робити так, як завгодно вашому серцю. Варити в чаї, молоці, бульйоні. Просочувати соком. Додавати ароматні трави, в'ялені томати, пармезан, фету, дорблю, оливки, спеції, лимонний сік і цедру, м'ясо, морепродукти, овочі, фрукти свіжі / в'ялені, горіхи. Весь світ у ваших ніг, користуйтеся цим і насолоджуйтеся життям. А я вам допоможу. Дам кілька прикладів, а там вже експериментуйте як хочете. 1. Почнемо з вівсянки. Зваріть її на молоці. Додайте вишню (розморожену), мед і горіхи. Або зваріть на воді і їжте з хрусткими банановими чіпсами і в'яленої журавлиною. 2. Гречка. Тут експериментувати можна нескінченно. Почати з банальних кориці / анісу / гвоздики / кардамону, а потім піти в усі тяжкі. Але прям маст - це зварити гречку в зеленому чаї, додати пряні ковбаски, обсмажені томати, натерти пармезан і не вірити своєму щастю. Або взяти гречку (крупу) і залити на ніч томатним / вишневим / буряковим / яблучним соком, а вранці міксануть з овочами і спеціями. 3. Рис. Варіть його, як і гречку, в чаї, просочуйте бульйоном і готуйте різотто, додайте куркуму, родзинки, м'яту. Робіть все, що хочете. 4. Перловка. Крута, коли злегка недоварена, пружна. Разом із запеченою гарбузом, сіллю, родзинками, насінням фенхеля, лимонним соком і горіхами. Або обсмажте, додайте бульйон, вино і пармезан. У вас вийшло орзотто. На відміну від мідіями і селерою. 5. Куськус. Перевага - час приготування. 5 хвилин, і ви насолоджуєтеся їжею. Кускус крутий з руколою, мідіями і лимоном. З авокадо і томатом. З гарбузом і оливками. З усім. ⠀ Я міг би розповідати вам про кашах нестерпно довго, але здається, пора зупинитися. А то ви втомитеся читати. Якщо хочеться продовження, то просто заходите на klopotenko.com, в пошуковому рядку сайту пишете назву будь-якої каші, знаходите мільйон рецептів і відчуваєте себе щасливими. Ті варіанти приготування каш, про які я щойно згадав, також є у мене на сайті.

Допіс, Поширення Evgeniy Klopotenko (@klopotenko)

Ще більше покрокових рецептів простих і смачних страв з риби дивіться тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Клопотенко поділився рецептом скумбрії з апельсином та імбиром.

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Особа
Євген Клопотенко
Місце
Україна
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