Як приготувати шоколадний торт: авторський рецепт італійського шеф-кухаря

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Своїм фірмовим рецептом поділився в Youtube майстер-шеф Марко Черветті.

БРАУНІ ВІД МАРКО ЧЕРВЕТТІ

Інгрідієнти

шоколад темний - 400 г,

масло вершкове - 400 г,

яйця - 6 шт,

цукор - 250 г,

борошно пшеничне - 250 г,

какао - 100 г,

сіль - 1г,

ванільний цукор - 3 г,

цукрова пудра (для декору).

Приготування

На водяній бані топимо шоколад. Додаємо до шоколаду вершкове масло. Як тільки-но масло і шоколад розтануть, знімаємо миску з водяної бані і даємо масі трохи охолонути.

В іншу ємність вбиваємо яйця. Збиваємо їх вінчиком і вливаємо в шоколадну масу. Все добре перемішуємо. Додаємо цукор і какао. Ще раз все перемішуємо і додаємо ванільний цукор.

Всипаємо дрібку солі і додаємо борошно, вимішуємо тісто і переливаємо в форму, застелену пергаментним папером. Відправляємо форму в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікаємо брауні близько 30 хвилин. Перед подачею прикрашаємо брауні цукровою пудрою.

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