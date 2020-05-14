Як приготувати шоколадний торт: авторський рецепт італійського шеф-кухаря

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.
Своїм фірмовим рецептом поділився в Youtube майстер-шеф Марко Черветті.
БРАУНІ ВІД МАРКО ЧЕРВЕТТІ
Інгрідієнти
шоколад темний - 400 г,
масло вершкове - 400 г,
яйця - 6 шт,
цукор - 250 г,
борошно пшеничне - 250 г,
какао - 100 г,
сіль - 1г,
ванільний цукор - 3 г,
цукрова пудра (для декору).
Приготування
На водяній бані топимо шоколад. Додаємо до шоколаду вершкове масло. Як тільки-но масло і шоколад розтануть, знімаємо миску з водяної бані і даємо масі трохи охолонути.
В іншу ємність вбиваємо яйця. Збиваємо їх вінчиком і вливаємо в шоколадну масу. Все добре перемішуємо. Додаємо цукор і какао. Ще раз все перемішуємо і додаємо ванільний цукор.
Всипаємо дрібку солі і додаємо борошно, вимішуємо тісто і переливаємо в форму, застелену пергаментним папером. Відправляємо форму в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікаємо брауні близько 30 хвилин. Перед подачею прикрашаємо брауні цукровою пудрою.
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