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Як приготувати просту та смачну страву з картоплі й м'яса на свято

1.1т
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Рецептів страв з картоплі і свинини сила-силенна, й обрати щось одне буває досить складно.

Але FoodOboz відшукав незвичайний рецепт казково смачної, ситної святкової закуски, на приготування якої йде мінімум сил і часу.

Пропонуємо вашій увазі рецепт запеченої в духовці свинини, гарніром до якої виступають овочі та сир. Всі інгредієнти страви укладаються шарами і заливаються особливим сметанним соусом, який надає готовій закусці просто незабутній смак!

Крім картоплі і м'якоті свинини нам знадобиться твердий сир (його слід натерти на тертці), скибочки свіжого помідора і сира картопля, нарізана на пластинки.

Про те, як приготувати цю страву, читайте в нашому покроковому рецепті з відео за цим посиланням: Картопля з м'ясом і овочами в духовці шарами.

Картопля з м'ясом і овочами в духовці шарами.

Картопля з м'ясом і овочами в духовці шарами.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт салату "Мімоза" по-новому.

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Тема
рецепти
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їжа
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