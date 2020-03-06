Як приготувати пісні голубці: два найвдаліших рецепта

Таку популярну страву як голубці можна приготувати без м'яса, при цьому вони будуть не менш смачними.
FoodOboz знайшов два незвичайних рецепта голубців, які можна готувати у піст, або просто для того, аби урізноманітнити своє меню.
Грибні голубці
Для цієї страви знадобиться близько 0,5 кг грибів, які завдяки вмісту в них білку можуть замінити м'ясо. Порізати їх потрібно досить дрібно, підсмажити на сковороді, додати цибулю і злегка проварений рис.
Такою начинкою слід начинити капустяне листя і згасити до готовності з додаванням томатної пасти. Детальний рецепт такої смачної пісного страви читайте тут: Голубці з грибами.
Голубці з грибами
Овочеві голубці
Це надзвичайно смачні голубці з овочами і гречаною крупою. В якості начинки в них використовуються солодкий перець, цибуля, морква, печериці та гречка з рисом. Відповідний рецепт доступний за посиланням: Овочеві голубці.
Голубці з овочами
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