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Як приготувати пісні голубці: два найвдаліших рецепта

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Таку популярну страву як голубці можна приготувати без м'яса, при цьому вони будуть не менш смачними.

FoodOboz знайшов два незвичайних рецепта голубців, які можна готувати у піст, або просто для того, аби урізноманітнити своє меню.

Грибні голубці

Для цієї страви знадобиться близько 0,5 кг грибів, які завдяки вмісту в них білку можуть замінити м'ясо. Порізати їх потрібно досить дрібно, підсмажити на сковороді, додати цибулю і злегка проварений рис.

Такою начинкою слід начинити капустяне листя і згасити до готовності з додаванням томатної пасти. Детальний рецепт такої смачної пісного страви читайте тут: Голубці з грибами.

Голубці з грибами

Голубці з грибами

Овочеві голубці

Це надзвичайно смачні голубці з овочами і гречаною крупою. В якості начинки в них використовуються солодкий перець, цибуля, морква, печериці та гречка з рисом. Відповідний рецепт доступний за посиланням: Овочеві голубці.

Голубці з овочами

Голубці з овочами

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рецепти
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Великий піст їжа
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