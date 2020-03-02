Як приготувати ніжний і смачний печінковий тортик

Печінковий торт – улюблена багатьма ситна і корисна закуска, в приготуванні якої є кілька секретів.

Найніжніший смак у такого торта буде, якщо зупинити свій вибір на курячій печінці. FoodOboz пропонує вдалий і перевірений рецепт печінкового торта, який завжди виходить ідеальним.

Для начинки в ньому використовуються підсмажені до рум'яності цибуля та моркву, а в якості соусу для намазування печінкових коржів – майонез з часником.

Важливими нюансами є те, що печінкове тісто повинно мати негусту консистенцію (млинці виходять тонкими), а при складанні торта на кожен шар після майонезу укладається трохи овочів.

Варто відзначити, що куряча печінка є цінним джерелом важливих для організму речовин - містить велику кількість білка, заліза, вітамінів групи В і "хорошого" холестерину. Дієтологи наголошують, що включення в раціон страв з курячої печінки позитивно впливає на імунітет.

Тому не варто зволікати, запасіться простим набором продуктів і порадуйте себе і близьких смачною і дуже корисною стравою. Її рецепт доступний тут: Печінковий торт з курячої печінки.

Печінковий торт з курячої печінки

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