Як приготувати ніжні смачні грінки: рецепт з секретом

З найпростіших продуктів – білого хліба, яєць і молока можна створити приголомшливо смачні грінки, варто лише слідувати однієї простої рекомендації.

Для того, аби готова страва була ніжною, важливо добре збити яйця з молоком і цукром, а після - повністю просочити цим скибочки білого хліба.

Умочіть всі шматочки батона в яєчну суміш і залиште на 5 хвилин. За цей час можна заварити чай або каву.

Лише через 5 хвилин підсмажте грінки на добре розігрітій пательні, і результат вас приємно здивує! Адже самими ніжними грінки виходять, якщо хлібна скоринка теж розмокла в яйці і молоці.

Детальний рецепт і співвідношення інгредієнтів цього десерту читайте за посиланням: Грінки в яйці.

Грінки в яйці

Подавати грінки можна з варенням, медом, карамеллю, шоколадом, горіхами або просто присипавши цукровою пудрою. Варто відзначити, що на заході такий десерт називається "Франзузькі тости", і його подають в багатьох дорогих ресторанах в дуеті з морозивом.

Раніше FoodOboz писав, як приготувати найсмачніший сніданок за 5 хвилин.

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