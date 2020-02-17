Як приготувати ніжні молочні млинці: кращий рецепт

Варіантів приготування тонких млинців настільки багато, що в них можна заплутатися.
FoodOboz знайшов рецепт найсмачніших, традиційних млинців на молоці, готувати які дуже легко.
Дотримуючись простих правил, тісто для млинців виходить однорідним, без грудочок, і легко просмажується.
На 0,5 літра молока потрібно взяти 3 яйця, тоді такі млинці легко перевертати на пательні і вони не рвуться - навіть перший млинець будете не комом!
Перед тим, як приступити до приготування, млинцевому тісту потрібно дати 15 хвилин настоятися.
Детальний рецепт цієї чудової страви доступний за посиланням: Бабусині млинці на молоці.
Смачні млинці на молоці
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