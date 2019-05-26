Як приготувати найсмачнішу уху

Щоб вийшов наваристий і міцний бульйон, слід обирати правильні сорти риби. Однією з найбільш смачних і корисних страв буде уха з лосося.

Варто відзначити, що лосось – це не якась конкретна риба, під цією назвою ховається ціле сімейство. До найвідоміших представників лососевих відносяться форель, сьомга, горбуша, омуль і кета.

лосось

Лососеві дуже цінуються завдяки своєму смачному червоному м'ясу і простоті приготування.

філе лосося

Уха – це не просто рибний суп, це страва з наваристим насиченим бульйоном. Перша скрипка в цій страві завжди за рибою, інші інгредієнти потрібні тільки для того, щоб підкреслити смак найголовнішого.

Зазвичай уху доповнюють картоплею, морквою і ріпчастою цибулею. Овочі ріжуть на великі шматки.

Юшка з лосося

Також слід врахувати, що уха не любить великої кількості прянощів. Зовсім трохи чорного перцю і лавровий лист – ось і весь список спецій для цієї страви.

Секретом ідеальної ухи є додавання другого рибного продукту, часто кулінари радять брати кілька сортів риби. При цьому уху з лососевих найкраще доповнити жменею креветок. Обіцяємо, результат Вас приємно здивує!

М'ясо лосося - це дуже корисний продукт, в ньому міститься багато білків і ненасичені жирні кислоти, які регулюють рівень холестерину. Крім того, ця риба багата вітамінами А, В1, В2, С і Е та ніацином. Ніацин покращує роботу кровоносної, травної та нервової систем. А фосфор і калій, яких також багато в лососевих, незамінні для профілактики серцево-судинних захворювань, зростання м'язових тканин і активізації роботи головного мозку.

Докладний простий рецепт ухи з лосося читайте за цим посиланням.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram