Як приготувати найсмачніше картопляне пюре без грудочок

Здавалося б, що може бути простіше товченої картоплі, але в приготуванні пюре є кілька важливих нюансів, які обов'язково потрібно враховувати.

Щоб пюре не було рідким, картоплю треба класти в уже киплячу воду (або заливати гарячою), а після приготування відразу воду зливати.

Також солити картоплю при варінні потрібно ближче до кінця готування, адже через сыль коренеплід розварюється і може втратити форму. Краще досолити уже в процесі замішування масла в пюре.

І найважливіше правило, воно ж – головний секрет: м'яти картоплю треба без масла і молока (овочевого бульйону), тоді в готовому пюре не буде грудочок.

Приготування картопляного пюре

І тільки після того, як картопля ретельно пом'ята, можна додавати вершкове масло, молоко або сметану і бульйон за смаком.

Детальний рецепт правильного картопляного пюре читайте за цим посиланням.

Картопляне пюре без грудочок

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