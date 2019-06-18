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Як приготувати марокканські мітболи і чому це дуже смачно

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Національна марокканська кухня - це химерне переплетення арабських, єврейських, середземноморських і берберських харчових традицій.

М'ясні кульки з баранини або яловичини – традиційне блюдо Марокко. Особливим його робить специфічна комбінація спецій, про які ми розповімо нижче.

Марокканські мітболи

Марокканські мітболи

Отже, для марокканських мітболов знадобиться:

- 1 столова ложка оливкової олії

- 350 грамів фаршу з баранини або яловичини

- 1 велика цибулина

- 100 грамів кураги, розрізаної навпіл

- 1 маленька паличка кориці

- 400 грамів помідорів

- Кілька зубчиків часнику

- 25 грамів смаженого мигдалю у пластівцях (не обов'язково)

- Жменя коріандру

Приготування

Сформуйте м'ясні кульки, нагрійте масло у великій глибокій пательні, потім смажте фрикадельки протягом 10 хвилин, періодично перегортаючи. Дістаньте їх із пательні та відкладіть в сторону.

Помістіть у пательню дрібно нарізану цибулю і смажте на повільному вогні протягом 5 хвилин, поки вона не стане м'якою.

Додайте до цибулі курагу, паличку кориці, порізані кубиками або збиті в блендері помідори і стакан води. Доведіть до кипіння і тушкуйте 10 хвилин. Після чого приберіть паличку кориці з соусу і викладіть в нього мітболи і дрібно нарізаний часник. Фрикадельки на сковороді потрібно добре перемішати з соусом, довести до кипіння і вимкнути. Подавати з мигдалем і коріандром. Ідеальний гарнір для цієї марокканскої м'ясної страви з пряною підливою – варений рис.

Марокканські мітболи з рисом

Марокканські мітболи з рисом

Іноді замість кориці при приготуванні марокканських тефтелей використовують імбир, а коріандр замінюють або доповнюють м'ятою. Всі перераховані спеції надають м'ясу незабутній аромат.

При подачі можна прикрасити готову страву мигдалем:

Марокканські мітболи з мигдалем

Марокканські мітболи з мигдалем

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