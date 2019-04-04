Як приготувати ліниві вареники: рецепт від відомого кулінара

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом лінивих вареників з йогуртовим соусом.
"Ліниві вареники — це спогад з дитинства. Пам'ятаю, мама варила їх, коли часу на підготовку не було зовсім. Я вирішив трохи освіжити рецепт з дитинства і приготувати ліниві вареники з лимонною цедрою і йогуртовим соусом. Загалом, нічого складного, але старе знайоме блюдо звучить вже по-новому", — розповів кухар у своєму блозі (відео дивіться нижче).
Інгредієнти:
Ліниві вареники з йогуртовим соусом
Фото: klopotenko.com
300 г сиру
1 шт. яйця
1-2 ст.л. цукру
4 ст.л. борошна
1 щіпка солі
3 г лимонної цедри
Для соусу:
200 г натурального йогурту
1 ч.л. цукрової пудри
2 гілочки м'яти
Спосіб приготування:
Перетріть сир через сито, щоб вареники вийшли без грудочок. Далі з лимона натріть цедру за допомогою терки.
Змішайте в мисці сир, цукор, сіль, лимонну цедру та яйце. Додайте борошно і замісіть тісто. У каструлю налийте достатню кількість води і доведіть до кипіння.
Потім засипте робочу поверхню борошном. Скачайте з тіста довгі трубочки і поріжте їх на шматочки довільної форми. Трохи приплюсніть і обваляйте в борошні. Відварюйте шматочки тіста в киплячій воді протягом 2 хвилин після спливання.
Приготуйте соус. Змішайте йогурт, цукрову пудру і подрібнені листочки м'яти. Подавайте вареники з соусом.
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