Як приготувати ліниві вареники: рецепт від відомого кулінара

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом лінивих вареників з йогуртовим соусом.

"Ліниві вареники — це спогад з дитинства. Пам'ятаю, мама варила їх, коли часу на підготовку не було зовсім. Я вирішив трохи освіжити рецепт з дитинства і приготувати ліниві вареники з лимонною цедрою і йогуртовим соусом. Загалом, нічого складного, але старе знайоме блюдо звучить вже по-новому", — розповів кухар у своєму блозі (відео дивіться нижче).

Інгредієнти:

Ліниві вареники з йогуртовим соусом Фото: klopotenko.com

300 г сиру

1 шт. яйця

1-2 ст.л. цукру

4 ст.л. борошна

1 щіпка солі

3 г лимонної цедри

Для соусу:

200 г натурального йогурту

1 ч.л. цукрової пудри

2 гілочки м'яти Читайте: Що приготувати на вечерю швидко і смачно: топ-3 рецепта страв

Спосіб приготування:

Перетріть сир через сито, щоб вареники вийшли без грудочок. Далі з лимона натріть цедру за допомогою терки.

Змішайте в мисці сир, цукор, сіль, лимонну цедру та яйце. Додайте борошно і замісіть тісто. У каструлю налийте достатню кількість води і доведіть до кипіння.

Потім засипте робочу поверхню борошном. Скачайте з тіста довгі трубочки і поріжте їх на шматочки довільної форми. Трохи приплюсніть і обваляйте в борошні. Відварюйте шматочки тіста в киплячій воді протягом 2 хвилин після спливання.

Приготуйте соус. Змішайте йогурт, цукрову пудру і подрібнені листочки м'яти. Подавайте вареники з соусом.

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