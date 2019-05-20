Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
Головна Блоги

/Кулінарні новини

Як приготувати кукурудзяне печиво за 20 хвилин: простий рецепт

832Читати матеріал російською

Хрусткі золотисті краї, ніжна текстура, оригінальний і гармонійний смак, ніяких складнощів у приготуванні і користь для здоров'я. Це все – про кукурудзяне печиво.

Кукурудзяне печиво

Кукурудзяне печиво

Батьківщина кукурудзи – американський континент, про її користь для здоров'я знали ще стародавні ацтеки. Зараз багато хто недооцінює кукурудзяне борошно і нечасто готуює з неї вдома, а даремно. Адже в цьому продукті містяться кальцій, залізо, фосфор, магній, калій, а також вітаміни Е, A, PP (ніацин) і B1.

Крім того, кукурудзяна мука багата на велику кількість необхідних організму амінокислот (аргінін, гістидин, триптофан, лейцин, валін і рядом інших).

Як приготувати кукурудзяне печиво за 20 хвилин: простий рецепт

SmakОБОЗ пропонує не забувати про важливість різноманітного харчування і спробувати печиво з кукурудзяної муки. Для приготування вам також знадобляться яйця, масло і цукор.

Докладний швидкий покроковий рецепт кукурудзяного печива читайте за цим посиланням.

Як приготувати кукурудзяне печиво за 20 хвилин: простий рецепт

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані