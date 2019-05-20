Як приготувати кукурудзяне печиво за 20 хвилин: простий рецепт

Хрусткі золотисті краї, ніжна текстура, оригінальний і гармонійний смак, ніяких складнощів у приготуванні і користь для здоров'я. Це все – про кукурудзяне печиво.

Кукурудзяне печиво

Батьківщина кукурудзи – американський континент, про її користь для здоров'я знали ще стародавні ацтеки. Зараз багато хто недооцінює кукурудзяне борошно і нечасто готуює з неї вдома, а даремно. Адже в цьому продукті містяться кальцій, залізо, фосфор, магній, калій, а також вітаміни Е, A, PP (ніацин) і B1.

Крім того, кукурудзяна мука багата на велику кількість необхідних організму амінокислот (аргінін, гістидин, триптофан, лейцин, валін і рядом інших).

SmakОБОЗ пропонує не забувати про важливість різноманітного харчування і спробувати печиво з кукурудзяної муки. Для приготування вам також знадобляться яйця, масло і цукор.

Докладний швидкий покроковий рецепт кукурудзяного печива читайте за цим посиланням.

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