Як приготувати корисний кабачковий рулет

Кінець червня – сезон кабачків, нарешті можна готувати з них рызну літню смакоту - оладки, салати, соте.

Але це все звичні рецепти, тому якщо хочеться побалувати себе чимось оригінальним і особливим, то рецепт кабачкового рулету з куркою – ідеальний варіант, пише sovkusom.

Інгредієнти

2 кабачка

3 столові ложки пшеничного борошна

300 грамів курячого фаршу

1 цибулина

100 грамів твердого сиру

4 курячих яйця

сіль

чорний мелений перець

Приготування

Вимийте і натріть на крупній тертці кабачки. Відіжміть зайву рідину. У глибокому посуді збийте яйця з сіллю і перцем, залийте отриманою сумішшю кабачкову масу, додайте подрібнену зелень за смаком і ретельно все перемішайте.

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Всипте в масу борошно і знову все перемішайте. Рівномірно розподіліть кабачкове тісто по застеленому пергаментом деку і відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 15–20 хвилин.

Очистіть і подрібніть цибулю, обсмажте її в невеликій кількості соняшникової олії до прозорості, додайте в пательню курячий фарш. Постійно перемішуючи інгредієнти, обсмажте куряче м'ясо до готовності. В кінці присипте вміст сковороди сіллю і перцем.

Помістіть фарш в глибокий посуд, присипте тертим сиром і перемішайте. Готовий корж в пергаменті викладіть на рушник, розподіліть по його поверхні м'ясну начинку (залишивши трохи вільного місця у країв) і зверніть кабачкову основу рулетом.

Тим же папером оберніть вже згорнутий рулет і відправте його у розігріту духовку на 10 хвилин, щоб розплавився сир.

Кабачковий рулет

Готовий рулет можете подавати як в гарячому, так і в холодному вигляді. Наріжте його невеликими порціями і насолоджуйтеся чудовим поєднанням смаків.

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