Як приготувати кабачки: незвичайні і швидкі рецепти

На початку літа особливо багато смачних і доступних овочів, через що актуальними будуть незвичайні рецепти страв з кабачків.

Відповідні рецепти надала Анна Джонс для The Guardian.

Перш за все, можна приготувати запіканку з кабачків.

Для цього потрібно 6 середніх кабачків, порізаних на шматочки по сантиметру, цибулина, два лимона, 200 мл оливкової олії, 100 г пармезану, 500 г рікотти, 200 г моцарели, 150 г панірувальних сухарів, 1 червоний перець, кілька гілочок орегано і базиліка, 4 зубчики часнику, сіль і перець.

Духовку потрібно нагріти до 210 градусів, окремо на сковороді розігріти половину масла, обсмажити п'ять хвилин часник і перець, натерти на тертці лимон, після чого змішати це все у великій мисці.

У блюдо для духовки розміром 20/25 см викласти залишки масла, сік двох лимонів, приправи. Кабачки порціями спочатку по пару хвилин з кожного боку обсмажити на сковороді, після чого добре обвалювати їх в маринаді.

Коли цибулева суміш охолоне, потрібно до неї натерти сир на тертці і добре приправити його, залишки маринаду перемішати окремо з панірувальними сухарями, а в блюдо для запікання шарами викласти кабачки і сир, при цьому, кабачки повинні бути останнім шаром, поверх якого потрібно висипати сухарі.

Випікати в духовці близько 50 хвилин, подавати з хрустким салатом з лимонним соусом.

Ще можна приготувати жарке з кабачків.

Для нього потрібно взяти чотири кабачка, 150 мл олії, 1 головку часнику, 1 чайну ложку чилі, 1 лимон, сіль і перець, половину пучка петрушки, кілька гілочок м'яти.

Духовку розігріти до 200 градусів, кабачки порізати на шматочки по 2 сантиметри, покласти на велике деко, скропити оливковою олією, додати часник і перець чилі, сіль і перець.

Дрібно порізати половину лимона з шкіркою, відкидаючи всі кісточки, додати до кабачків, полити їх соком другої половини лимона, після чого його теж залишити на деку, - смажити все 40 хвилин, один раз перевернувши.

Коли все буде готово, потрібно дати йому охолонути, після чого подрібнити (можна використовувати блендер або комбайн) до отримання консистенції соусу.

Тоді все розподілити по 4-6 тарілках, посипавши петрушкою і м'ятою, подавати з коржиками.

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