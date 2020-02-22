Як приготувати ідеальний маринад для курки

Курка, замаринована у вдалому соусі, перетворюється в чудову м'ясну страву.

Особливо популярним поєднанням для курятини є мед і соєвий соус з паприкою і часником.

У такому маринаді м'ясо виходить соковитим, пряним і з апетитною рум'яною скоринкою. Час маринування – близько однієї години при кімнатній температурі, і кілька годин (а краще всю ніч) – у холодильнику.

Детальний рецепт такого соусу дивіться у відеорецепті від FoodOboz за посиланням: Маринад для курки.

Курка в маринаді

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