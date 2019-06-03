Як приготувати ідеальні шоколадні брауні за півгодини: прості рецепти

Шоколадний брауні, - легкий і досить простий у приготуванні рецепт, яким може порадувати своїх близьких будь-яка господиня, витративши всього близько 30 хвилин на приготування.

Найпростішим і оптимальним рецептом брауні поділилися кулінари на BBC.

Відзначається, що для приготування десерту потрібно 140 грамів темного шоколаду, 55 г какао-порошку, 225 г вершкового масла, 450 г цукру, 110 г борошна, 5 яєць.

Нагрівши духовку, потрібно сформувати тісто, розтопивши масло і цукор, після чого змішавши з іншими інгредієнтами і заливши його в форму розміром 20 на 30. Безпосередньо випікати потрібно 30-40 хвилин, поки зовнішня сторона не стане твердою, але внутрішня ще буде м'якою.

За запропонованим рецептом за 30-60 хвилин можна отримати 20 порцій повітряних шоколадних тістечок.

Також приготувати шоколадні брауні можна за докладними покроковими рецептами OBOZREVATEL.Smak, - класичний, з вишнею або сиром.

Крім того, брауні можна легко і просто приготувати в мікрохвильовій печі.

Дивіться на OBOZREVATEL.Smak рецепт ідеального шоколадного печива за 15 хвилин.

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