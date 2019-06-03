Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
Головна Блоги

/Кулінарні новини

Як приготувати ідеальні шоколадні брауні за півгодини: прості рецепти

309Читати матеріал російською

Шоколадний брауні, - легкий і досить простий у приготуванні рецепт, яким може порадувати своїх близьких будь-яка господиня, витративши всього близько 30 хвилин на приготування.

Найпростішим і оптимальним рецептом брауні поділилися кулінари на BBC.

Відзначається, що для приготування десерту потрібно 140 грамів темного шоколаду, 55 г какао-порошку, 225 г вершкового масла, 450 г цукру, 110 г борошна, 5 яєць.

Як приготувати ідеальні шоколадні брауні за півгодини: прості рецепти

Нагрівши духовку, потрібно сформувати тісто, розтопивши масло і цукор, після чого змішавши з іншими інгредієнтами і заливши його в форму розміром 20 на 30. Безпосередньо випікати потрібно 30-40 хвилин, поки зовнішня сторона не стане твердою, але внутрішня ще буде м'якою.

За запропонованим рецептом за 30-60 хвилин можна отримати 20 порцій повітряних шоколадних тістечок.

Як приготувати ідеальні шоколадні брауні за півгодини: прості рецепти

Також приготувати шоколадні брауні можна за докладними покроковими рецептами OBOZREVATEL.Smak, - класичний, з вишнею або сиром.

Як приготувати ідеальні шоколадні брауні за півгодини: прості рецепти

Крім того, брауні можна легко і просто приготувати в мікрохвильовій печі.

Як приготувати ідеальні шоколадні брауні за півгодини: прості рецепти

Дивіться на OBOZREVATEL.Smak рецепт ідеального шоколадного печива за 15 хвилин.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані