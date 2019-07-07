Як приготувати фарширований перець з м'ясом, рисом, овочами: рецепт на будь-який смак

Фарширований перець - смачна і досить проста в приготуванні страва, яка дуже актуальна в сезон солодкого перцю.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL.Smak підготував велику добірку рецептів приготування цієї страви, серед яких будь-хто зможе знайти собі інструкцію за смаком.

Зауважимо, що найчастіше фарширований перець готують разом з рисом і м'ясом, - тоді він виходить ситним, смачним, при цьому, процес приготування його за нашим рецептом не займає в середньому більше 40 хвилин.

Дуже популярні різні види страви з овочами, - зокрема, перець можна фарширувати баклажанами, морквою, капустою.

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Також смачним виходить фарширований перець з сиром.

Крім того, крім традиційних способів приготування фаршированого перцю можуть бути цікаві рецепти його приготування в мультиварці або в духовці.

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