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Як приготувати домашнє морозиво: смачний рецепт на будь-який смак

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У літню спекотну пору року легкі і прохолодні ласощі незамінні, в зв'язку з чим дуже актуально приготування домашнього морозива.

OBOZREVATEL.Smak підготував добірку кращих покрокових рецептів з фото.

Варто зауважити, що домашнє морозиво, - не тільки спосіб заощадити час і гроші на покупку готового десерту, а й не нашкодити своєму здоров'ю, оскільки при самостійному приготуванні точно відома якість інгредієнтів.

Як приготувати домашнє морозиво: смачний рецепт на будь-який смак

Морозиво можна приготувати на базі багатьох молочних продуктів, зокрема, дивіться рецепти, як готувати його з молока, вершків, сиру, йогурту.

Як приготувати домашнє морозиво: смачний рецепт на будь-який смак
Як приготувати домашнє морозиво: смачний рецепт на будь-який смак

Перевірені часом рецепти дозволять всього за 30-50 хвилин безпосередніх витрат часу приготувати домашнє ласощі відразу на 5 осіб.

Як приготувати домашнє морозиво: смачний рецепт на будь-який смак
Як приготувати домашнє морозиво: смачний рецепт на будь-який смак

Дуже популярно бананове морозиво, - воно виходить неймовірно ніжним і має солодкий, насичений смак.

Як приготувати домашнє морозиво: смачний рецепт на будь-який смак

Ще не закінчився сезон, тому можна поласувати полуничним морозивом, приготувавши його за нашим рецептом. Цей вид десерту мало не найулюбленіший серед інших.

Також дивіться на OBOZREVATEL.Smak топ-5 смачних рецептів літніх десертів з полуницею.

Як приготувати домашнє морозиво: смачний рецепт на будь-який смак

Однак, можна комбінувати інгредієнти, щоб приготувати фруктове морозиво на свій смак.

Як приготувати домашнє морозиво: смачний рецепт на будь-який смак

Якщо ж звичайне морозиво набридло, завжди можна побалувати близьких, приготувавши смажене морозиво, - в наших країнах воно з'явилося не так давно, хоча в Азії є улюбленим видом вуличних ласощів.

Як приготувати домашнє морозиво: смачний рецепт на будь-який смак

Легко і просто приготувати молочний коктейль з морозивом на нашим рецептом, він відмінно освіжає в літню спеку і поповнює запас сил.

Як приготувати домашнє морозиво: смачний рецепт на будь-який смак

Також завжди можна приготувати фруктовий салат з морозивом, такий десерт буде більш легким і корисним.

Як приготувати домашнє морозиво: смачний рецепт на будь-який смак

Раніше OBOZREVATEL.Smak публікував відмінну добірку як звичних, так і незвичайних рецептів, як приготувати домашній лимонад.

Крім того, можна легко і просто приготувати домашній квас з цикорію, хліба, на заквасці, дріжджах.

Ще актуальні влітку і холодні супи, зокрема, окрошка класична і хлібна, на квасі, кефірі, сметані, мінералці, пиві.

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