Як приготувати бездоганний лимонний пиріг: рецепт з відео

Родзинка цього лимонного пирога - безе, яке повністю покриває десерт.
Крім того, особливу увагу варто приділити лимонній начинці.
Для пирога знадобиться:
основа для пирога з пісочного тіста
1 чашка холодної води
1 лимон
1/4 склянки кукурудзяного крохмалю
4 великих яйця
2/3 чашки цукру
100 грамів
цукрової пудри
50 грамів
вершкового масла
дрібка солі
Лимонна начинка
Перемішайте в каструлі цукор з крохмалем, щоб не було грудочок, влийте воду і закип'ятіть. Поки рідина гаряча, її потрібно влити тонкою цівкою в збиті 4 жовтки, інтенсивно помішуючи. Після цього ще раз довести до кипіння, але не кип'ятити, зняти з вогню і змішати з вершковим маслом. Додати цедру і сік лимона і ще раз збити.
Ще гарячу суміш влити в готову основу для пирога і відправити в холодильник на ніч.
Безе
У великій мисці збити яєчні білки в стійку піну, додати цукрову пудру, сіль і знову збити. Викласти безе на остиглий пиріг, поверх начинки. Випікати в духовці 5-10 хвилин, щоб безе зверху підрум'янилося.
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