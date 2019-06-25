Як приготувати бездоганний лимонний пиріг: рецепт з відео

Родзинка цього лимонного пирога - безе, яке повністю покриває десерт.

Крім того, особливу увагу варто приділити лимонній начинці.

Для пирога знадобиться:

основа для пирога з пісочного тіста

1 чашка холодної води

1 лимон

1/4 склянки кукурудзяного крохмалю

4 великих яйця

2/3 чашки цукру

100 грамів цукрової пудри

50 грамів вершкового масла

дрібка солі

Лимонна начинка

Перемішайте в каструлі цукор з крохмалем, щоб не було грудочок, влийте воду і закип'ятіть. Поки рідина гаряча, її потрібно влити тонкою цівкою в збиті 4 жовтки, інтенсивно помішуючи. Після цього ще раз довести до кипіння, але не кип'ятити, зняти з вогню і змішати з вершковим маслом. Додати цедру і сік лимона і ще раз збити.

Ще гарячу суміш влити в готову основу для пирога і відправити в холодильник на ніч.

Безе

У великій мисці збити яєчні білки в стійку піну, додати цукрову пудру, сіль і знову збити. Викласти безе на остиглий пиріг, поверх начинки. Випікати в духовці 5-10 хвилин, щоб безе зверху підрум'янилося.

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