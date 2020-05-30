Як правильно заморозити полуницю: три оригінальних способи

Для початку – кілька корисних порад стосовно того, як вибрати правильну ягоду і підготувати її до заморожування.

Для заморозки підійде не будь-яка полуниця. Заморожувати потрібно тільки суху ягоду, не занадно спілу. В іншому випадку у вас вийде полуничне пюре. Заморожувати потрібно тільки тверді ягоди. Чим більш м'яка та водяниста полуниця, тим гірше вона буде замерзати. Така ягода відмінно підійде для компоту, а ось прикрасити такою полуницею торт ви вже не зможете.

Добре перебрані ягоди очищаємо від плодоніжок і промиваємо в проточній воді. Ягоду мийте тільки в друшляку і досить швидко. Не варто зайвий раз перебирати кожну полуничку окремо під час миття, оскільки ви половину ягід просто розчавите. Вимиту ягоду викладаємо на паперові рушники або серветки в один шар і чекаємо, коли ягода повністю обсохне.

Нарешті, починаємо заморожувати ягоди

Спосіб 1: на блюді

Візьміть блюдо, тарілку або обробну дошку. Засуньте блюдо в поліетиленовий пакет і викладіть на нього ягоди в один шар. Ягоди не повинні торкатися одна одної. Поставте блюдо з ягодами в морозильну камеру на 3-4 години. Як тільки-но полуниця замерзне до твердого стану, просто виверніть пакет і приберіть блюдо або обробну дошку. Ягоди залишаться в пакеті. Переваги такого способу в тому, що кожна ягода заморожується окремо, і ваш полуничний запас не перетвориться на ягідну грудку.

Спосіб 2: з цукровою пудрою

Вимиті і висушені ягоди викладаємо на блюдо, загорнуте в пакет і заморожуємо. Через 3-4 години, дістаємо блюдо з морозильної камери і перекладаємо ягоди в пластиковий контейнер. Кожен шар ягід пересипаємо цукровою пудрою або цукром. На 1 кг полуниці в середньому піде близько 200 гр. цукрової пудри. Цей метод гарний тим, що після розморожування ягода не втратить солодкість і аромат.

Спосіб 3: пюре

Ще один спосіб заморозити полуницю - зробити з неї фруктове пюре. Ягоду миємо, перебираємо і даємо обсохнути. Прибираємо плодоніжки і перебиваємо полуницю за допомогою блендера до стану пюре. Що стосується цукру, то його можна додати в полуничне пюре або відразу, або вже потім, коли ви будете використовувати заморожену ягоду. В середньому на 1 кг ягід йде 200-300 гр. цукру. Перемішуємо пюре з цукром і розливаємо в пластикові контейнери. Відправляємо контейнери в морозилку. Таке полуничне пюре чудово підійде для киселів, компотів та будь-яких десертів.

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