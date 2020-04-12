Як правильно вийти з Великого посту і що категорично не можна робити: поради

У неділю, 19 квітня, православні християни відзначать свято Пасхи, що знаменує закінчення Великого посту.

Якщо ви тримали пост, то потрібно знати, як правильно з нього вийти.

Великодній стіл

Не потрібно поспішати

Щоб уникнути проблем зі шлунком і кишечником, в пасхальну неділю відмовтеся від великої кількості різноманітної їжі. Не поєднуйте в одній тарілці продукти, не міксуйте салати і обмежуйтеся одним блюдом за один прийом. Ретельно пережовуйте їжу і багато рухайтеся після кожного її прийому.

Спочатку молочні продукти

Молочний білок засвоюється набагато легше, ніж м'ясний або рибний, тому почніть поповнювати свій раціон молочними продуктами, бажано зі зниженою жирністю. Яйця також засвоюються важко – в неділю обмежтеся одним освяченим яйцем.

Потім нежирне м'ясо і овочі

У перші кілька днів після виходу з посту їжте нежирні види м'яса (телятину, баранину, курку або індичку), а також білу рибу, приготовані без додавання масла – тушковані, запечені. Від копченого і смаженого м'яса в перші 2-3 тижні варто взагалі відмовитися.

Також в перший час більшу частину раціону рекомендується заповнювати кашами, фруктами і овочами.

Включайте в раціон трави

Трави і прянощі мають властивості, що здатні налагодити роботу шлунково-кишкового тракту, посилити виділення жовчі і ферментів для перетравлення.

Ферменти приймайте з обережністю

У святкові дні незайвим буде приймати препарати, що містять готові ферменти. Однак вони лише покращують травний процес, але не усунуть негативні наслідки переїдання.

Не пийте воду відразу

Не рекомендується вживати під час прийому їжі воду. Після їжі варто почекати близько 30 хвилин і лише потім випити воду або чай.

А алкоголь – в малих дозах

Алкоголь в помірних дозах стимулює травлення і допомагає переварюванню важкої їжі. При цьому алкоголь збуджує апетит і здатний отруїти організм токсинами. У свято буде доречно випити келих червоного вина.

Нагадаємо, що OBOZREVATEL почав публікацію добірки цікавих рецептів пасок. Кожен день ми будемо представляти вашій увазі новий варіант приготування традиційної випічки до святкового столу.

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