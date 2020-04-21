Як правильно розібрати курку: лайфхак від відомих кухарів

Карантин так чи інакше вніс корективи ви життя кожного з нас, і ті у кого раніше не вистачало часу на кулінарні шедеври, отримали шанс заповнити прогалини в знаннях.

OBOZREVATEL починає публікацію лайфхаків, які полегшать вашу кулінарну діяльність.

Своїми навичками діляться італійські кухарі Марко Черветті (Marco Cervetti) та Паоло Чіафеле (Paolo Chiafele).

Як ШВИДКО РОЗІБРАТИ КУРКУ

Курку миємо і обтираємо паперовим рушником. Кладемо курку на обробну дошку спинкою догори. Гострим ножем робимо розріз поперек тулуба на рівні крил.

Вставляємо пальці в розріз і відділяємо половинку тушки з крилами від нижньої частини курки. Тепер беремо верхню частину тушки. Усередині ви побачите м'який хрящ в районі грудини.

Робимо надріз трохи вище цього хряща і фактично вивертаємо тушку навиворіт, розділяючи її на дві частини. Відокремлюємо частину спинки з крилами від філейної частини.

З філе видаляємо шкіру. Перевертаємо філе грудним хрящем догори. Розрізаємо грудину і вирізаємо кістку та хрящ. Розрізаємо грудку на дві половинки і видаляємо маленькі кістки, що знаходяться у верхній частині філе на рівні ключиці.

Тепер беремо нижню частину тушки. Відокремлюємо стегенця від спини. Тепер стегенця розрізаємо навпіл, відокремлюючи гомілку від стегна. Стегно перевертаємо кісткою догори і вирізаємо кістку гострим ножем, залишаючи тільки м'якоть.

Повертаємося до верхньої частини тушки. Відокремлюємо першу фалангу крил, вона як правило видаляється і ніде не використовується. Решту крила розрізаємо на дві половинки, відокремлюючи другу і третю фаланги одну від одної.

Ви отримаєте чисте філе, суповий набір у вигляді корпусу, гомілки і стегна для печені або будь-якої іншої страви.

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Також OBOZREVATEL публікував рецепт сирного супу від відомого кухаря. З цим рецептом ви можете ознайомитися тут.