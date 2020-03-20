Як правильно харчуватися, щоб не набрати зайву вагу під час карантину

Їжте овочі, а для приготування їжі вибирайте легкі страви – радить президент Італійської спілки харчових наук Andrea Ghiselli.

"Серед багатьох наслідків епідемії існує також великий ризик набрати зайву вагу. Тим більше, що більшість людей зараз знаходяться вдома. Домашнє меню, безумовно, відрізняється від звичайного. Особливо, коли в сім'ї є діти, прийоми їжі можуть відбуватися набагато частіше. А ще є ті, хто занепокоєння і турботу занурюють в процес приготування страв ", - розповідає Andrea Ghiselli.

Неможливість активно рухатися, тривога з приводу зараження і вимушене співіснування в закритому приміщенні погано впливають на наше здоров'я. La Reppublica і Andrea Ghiselli пропонують читачам OBOZREVATEL поради з правильного харчування, зміцненню захисту і збереженню ваги.

Можливість їсти краще

Давайте подивимося на позитивну сторону: працюючи вдома, ви виграли хоча б час від будинку до офісу. Це означає, що є можливість готувати більше їжі самостійно замість того, щоб постійно вдаватися до промислових продуктів, які містять більше солі і консервантів, ніж домашня їжа. Використовуйте можливість, щоб приготувати більше овочів, бобових і злаків, а також краще розподіляйте калорії протягом дня.

Королівський сніданок

Почати день краще з гарного сніданку замість звичайного швидкого кави перед роботою. Пам'ятайте, що перший прийом їжі повинен бути досить багатим. Ви можете випити чашку молока з хлібом, маслом і джемом, але також важливі фрукти або свіжий сік. Що стосується перекусів в середині ранку або після обіду, дорослим можна обходитися і без них, якщо ви менше рухаєтеся. А от дітям це потрібно, тому що їх організм росте. Але це повинна бути корисна їжа – йогурт або фрукт.

Обід: одна страва й фрукти

На обід ви можете вибрати поживні, але корисні страви. Ви можете приготувати суп з бобових з грінками, овочевий суп або пасту з бобами або нут. Якщо замість цього діти попросять тарілку макаронів з томатним соусом, це, звичайно, можна зробити, однак тоді вам потрібно додати гарнір на основі овочів.

Легка вечеря

Увечері потрібен легкий прийом їжі. Це правило, якого потрібно дотримуватися завжди. Уже під час обіду ви повинні починати споживати менше калорій. Можна з'їсти порцію сиру, м'яса або риби з овочами і 100 г хліба, фрукти. Що робити, якщо діти не люблять овочі? Ці дні, проведені вдома, також можуть дати можливість ввести в їх раціон нові продукти. Оскільки вони поруч, вам вдасться стежити за ними під час всіх прийомів їжі, не побоюючись, що вони залишаться голодними. Спробуйте покласти їм салат, моркву і зелену квасолю. Навіть якщо вони не з'їдять їх, будуть звикати до них, з часом їх ставлення може змінитися.

Скасування вечері: стратегія не набирати вагу

Дорослі, особливо ті, які регулярно тренуються, шукають стратегії, які допоможуть їм не набирати вагу. Однак чи потрібно скасовувати вечерю, щоб скинути кілограми? Ні, постарайтеся просто правильно розподілити калорії в різних прийомах їжі, з'їдаючи трохи більше на обід і менше ввечері. Але є люди, які не можуть встати з-за столу, поки не відчують, що наїлися. Таким людям краще скасувати вечерю.

Їжа, яка робить нас сильнішими

Якщо говорити про вітаміни, які потрібно додати для зміцнення імунної системи, це не питання окремих продуктів харчування. У раціоні потрібно використовувати рослинні продукти і дуже мало продуктів тваринного походження, з яких переважно молочні продукти і риба. Таким чином, кишкова мікробіота поміщається в підходящі умови для підвищення імунної системи. Звичайно, є овочі – це не те ж саме, що носити маску, але це дає максимальну імунний захист. В цілому, необхідно хоча б місяць здорового режиму харчування, щоб побачити перші результати як по вазі, так і по загальному самопочуттю.

На кухні від нудьги і занепокоєння

Є ще один аспект: багато хто починає готувати, щоб позбутися від занепокоєння і трохи відволіктися від того, що відбувається. І ось тоді з'являється можливість приготувати щось по новому рецепту, який давно хотіли спробувати. Це можуть бути смачні запіканки або десерти для дітей. Але пам'ятайте: чим більше ви готуєте, тим більше їсте. З одного боку, повернення до домашньої кухні прекрасно, тому що воно дає можливість заново відкрити для себе задоволення від справжніх ароматів для всієї родини. Однак намагайтеся вибирати більш легкі рецепти, щоб не перестаратися з калоріями.

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