Як правильно готувати та їсти ферментовані продукти: корисний рецепт

Професор Тім Спектор розповів, як правильно готувати і вживати в їжу ферментовані продукти, в тому числі і традиційну страву корейської кухні кимчи.

Про це повідомляє BBC.

За словами професора епідеміології Королівського коледжу Лондона, різні сучасні розробки посприяли скороченню корисних бактерій в організмі людини, тому для підвищення їх різноманітності потрібно зробити акцент на ферментованих продуктах.

Автор книги "Міф про дієту: справжня наука про те, що ми їмо" Спектор, який починає свою ранок зі склянки кефіру, а також вживає 2-3 рази на тиждень домашній чайний гриб і кимчи з сиром, запевняє, що таке харчування підвищує загальний стан здоров'я людини.

Як говорить Спектор, додавати ферментовані продукти в раціон потрібно поступово – більшості людей, в тому числі і йому самому, перший час дуже складно звикнути до нового смаку їжі. Він радить вживати таку їжу маленькими порціями і часто, щоб процес підживлення мікробів в кишечнику працював на оптимальному рівні.

Дієтолог вважає, що потрібно акцентувати увагу на продуктах, які містять кілька мікробів, щоб зробити харчування максимально різноманітним і корисним для організму. Наприклад, це йогурт, кефір, деякі оливки, свіжа квашена капуста, ресмесленні сири.

Особливу увагу він приділяє кимчи. Ця страва, запевняє Спектор, містить безліч інгредієнтів, які діють як добриво для корисних мікробів організму.

Раніше дієтологи назвали перелік продуктів, вживання в їжу яких сприяє скороченню життя.

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