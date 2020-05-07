Як звільнитися від цукрової залежності? 5 кроків позбавлення

Самоізоляція в період пандемії - це унікальні шанс позбутися безлічі шкідливих звичок. які повільно, але впевнено вбивають наш організм. Залежність від цукру – одна з них.

Що таке залежність від цукру?

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 30% всього населення планети має залежність від цукру. Раціон з високим вмістом доданого цукру лікарі вважають залежністю: тяга до солодкого у людини, яка його переїдає (умовна норма – 30 грамів на добу), цілком порівнянна з тією, що викликають наркотики.

Головні проблеми ласунів: зайві кілограми, ризик захворювання на діабет, серцево-судинні проблеми. Крім того, незважаючи на популярний міф про те, що прийом цукру підвищує енергію людини, насправді, він має зворотний ефект.

Цукор, надкалорійний продукт, згорає в організмі за десятки хвилин і, крім глюкози, не ситить його ніякими живильними речовинами. Зате викликає різкий дефіцит тіаміну або вітаміну B1, що відповідає за виробництво енергії в процесі обміну речовин, а запасну енергію – глікоген – відкладає в тканинах. Як правило, чим вище одноразова доза цукру, тим слабкіше ми відчуваємо себе після його споживання. І в підсумку – людина, яка зловживає цукром, відчуває постійну хронічну втому, пише видання gastronom.ru.

5 кроків позбавлення від залежності

Побороти цукрову залежність може будь-яка людина, головне - відмовитися від своєї звичайної дози цукру протягом трьох тижнів поспіль. Щоб допомогти впоратися з цією проблемою, дієтологи і нейробіологи рекомендують кілька простих способів.

1. Перший крок відмови від солодкого життя - читати етикетки всіх продуктів, які ви купуєте і розуміти, скільки цукру в кожному з них міститься. Йдеться не про солодощі і випічку, а про нормальну їжу - м'ясні напівфабрикати, йогурти, хліб, майонез та інші соуси – навіть про соєвий! Що вже говорити про фруктові соки й нектари, в яких вміст цукрового сиропу доходить іноді до 40%! Через пару-трійку днів ви звикнете, і добре будете знати, в якому продукті скільки цукру, та згодом перестанете купувати шкідливі.

2. Одна з головних порад - не варто піддавати свій організм стресу і відразу різко відмовлятися від усього солодкого. Ви можете не тільки через це зірватися, але і поставити під удар своє здоров'я, наразившись на алергічний шок.

В якості послаблення для організму можете з'їсти ложку меду, невеликий шматочок темного шоколаду або пастили з натуральним складом.

Що б ви не вибрали, намагайтеся смакувати солодкий смак, як би розсмоктувати ласощі в роті: так до мозку встигнуть дійти сигнали про насичення, і ви не з'їсте занадто багато. В чай і каву додавайте неочищений тростинний або кокосовий цукор – вони викликають не такий сильний стрибок інсуліну, як буряковий рафінад.

3. На час позбавлення від цукрового залежності ваша основна мета - придушувати цукровий голод. Швидкі вуглеводи – білий хліб, макарони з білого борошна, картопля фрі – неминуче його викликають. Тому віддавайте перевагу повільним і поєднуйте їх з білками: разом вони стійкіші проти глікемічного "удару". Чудово підійдуть cендвічі з цільнозернового хліба з тунцем, куркою або яйцем, цільнозернова паста або порція батата (солодкої картоплі з більш низьким глікемічним індексом, ніж у звичайного). Цукровмісні соуси можна з успіхом замінити гірчицею.

4. Щоб не зірватися під час антицукрового марафону дієтологи радять заїдати спрагу солодкого хрусткими овочами. Це можуть бути огірки, солодкий перець, морква і селера.

5. Перехитріть мозок за допомогою спецій і прянощів! Мускатний горіх, імбир і кориця, додані в кашу або йогурт без цукру, не тільки зроблять їх духмяними й смачними. Крім того, спеції прискорюють обмін речовин.

Нове життя

Звичайно, після завершення тритижневої цукрової дієти, складно відчути кардинальні зміни в організмі. Але, повірте, що процес уже пішов. Ваша шкіра набере кращого вигляду, а зайві кілограми почнуть знижуватися. Але найголовніше – це прилив енергії, який ви відчуєте. Сон стане глибоким і рівним а пам'ять буде працювати з подвоєною концентрацією.

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