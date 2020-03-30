Як поступово відмовитися від цукру. Лайфхак від дієтолога

Відмова від споживання цукру має бути поступовою, інакше наш організм буде схильний до сильного стресу.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла дієтолог-нутріциолог Ольга Набока.

"Нам потрібні вуглеводи як джерело енергії, і від цього ми нікуди не підемо. Тому вкрай важливо прибрати цукор, і при цьому підтримати імунітет.

В якості підсолоджувачів можна використовувати мед, "Стевію", медову траву, "Еритрит". Діабетики можуть заварювати листову стевію. Напій буде солодким, але при цьому ви не отримаєте зайвих калорій.

Якщо говорити про напої, то потрібно пам'ятати, що висока температура вбиває корисні властивості меду, тому вкрай важливо контролювати температуру напою. Наприклад, температура чаю, в який ви додаєте мед, не повинна перевищувати 50 градусів. В іншому випадку, всі корисні властивості меду просто обнуляться. Також не варто використовувати мед при випіканні. Це вкрай погано для імунітету.

Потрібно розуміти, що відмова від цукру має бути поступовою. Різко це зробити не вийде. Різке виключення з раціону вуглеводів і цукру, як правило, вже через три тижні призводить до депресії. Цього робити категорично не можна. Відмова від цукру має бути поступовою.

Щоб прибрати вуглеводну залежність, потрібно пам'ятати, що вуглеводи - це не тільки цукор. Це ще і крупи. Тому все має бути в нормі, і тоді не буде стрибків інсуліну.

Також не варто забувати, що ми споживаємо цукор з іншими продуктами і не завжди навіть знаємо про це. Я б рекомендувала повністю виключити з раціону цукор як кристалічний порошок, і не використовувати його при приготуванні страв. Я маю на увазі соуси, маринади, випічку. Там, де можливо замінити цукор іншими підсолоджувачами, тобто медом або замінниками, це потрібно зробити.

Для соусів замість цукру можна використовувати чорнослив. Він дасть не менше солодощі, ніж цукор. Також допускається в якості джерела цукру використання свіжих фруктів і сухофруктів. Таким чином, ми залишаємо в кінцевій страві солодкість, але повністю виключаємо використання кристалічного цукру. Іншими словами, ми просто робимо заміну і знаходимо альтернативу цукру.

Безумовно, не завжди ця заміна можлива. Ми не зможемо, наприклад, використовувати фрукти при консервації або маринуванні тієї ж капусти або при засолюванні огірків, але там, де заміна можлива, її потрібно робити.

Проблема в тому, що підрахувати кількість цукру в страві дуже складно. Тому набагато ефективніше контролювати використання цукру при приготуванні страв. В ідеалі я б радила взагалі ніде не використовувати кристалічний цукор".

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