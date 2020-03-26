Як поганий настрій додає зайві кілограми

Ми приходимо до заїдання негативних емоцій і, як результат, до переїдання та набору ваги.

Про це в своєму блозі на Фейсбук пише лікар-дієтолог Сергій Антонюк.

"Поганий настрій біохімічному мовою - це зниження рівня ендорфінів - гормонів, що викликають у нас почуття спокою, задоволеності ситуацією, в якій перебуваємо. Якщо рівень цих гормонів падає, людина шукає можливість його поповнити" - пише Сергій Антонюк.

"Один із способів - це прийом їжі. Особливо швидких вуглеводів, наприклад, цукру. Після з'їденої жмені цукерок в нашій крові з'являться речовини задоволення. Моє завдання як дієтолога показати вам, що так ми приходимо до заїдання негативних емоцій і, як результат, до переїдання, набору ваги.

Увага!

Їмо ми при емоційному чи психологічному голод не тому, що голодні фізично. Для забезпечення фізіологічних потреб організму можна було б ще годину-другу і не поїсти, але вмикається сила, що змушує нас їсти.

Як відрізнити фізичний, правильний голод від так званого психологічного голоду?

Фізичний голод - це нормальний сигнал організму про те, що енергетичні запаси зменшилися і їх треба поповнити. Він виникає з певних відчуттів в черевній порожнині: подсасування, бурчання, навіть біть та легка нудота. Відчуття ці наростають поступово, зпочатку з ними можна легко впоратися.

Психологічний голод настає раптово, з рядом думок про смачну їжу. Наприклад, цукерки, торти, смажену жирну їжу – у кожного своє. Нормальний же, фізичний голод, буде вимагати від вас просто їжу, без яскраво виражених уподобань. Психологічний голод і негативні емоції – два чоботи пара. Чим більше отримано негативу, тим швидше настає емоційний голод, який, на жаль, закінчується переїданням, незважаючи на болі в шлунку від занадто великої кількості прийнятої їжі.

Фізичний же голод настане в середньому через 4 – 5 годин після останнього прийому їжі. Але це індивідуально. При фізичному голоді після їжі настає нормальне задоволення.

Після психологічного переїдання настає біль в області шлунка від його розтягування і почуття сорому. І він все одно не зникає, адже з емоціями нічого не змінилося, просто ми їх трошки притупили цукеркою, на час. І далі - по замкнутому колу. Тоді працює вже автоматизм, безконтрольність, як вдень, так і вночі. Результат плачевний: ожиріння, втомлена психіка, дратівливість.

Якщо з вами відбувається щось подібне, не живіть ілюзіями, що все якось налагодиться. Чим швидше почнете вирішувати проблему, тим краще. Головне те, що такі проблеми можна вирішити. Робити це треба в комплексі з психологічною корекцією, раціональною програмою харчування і комфортними фізичними навантаженнями".

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