Як пофарбувати яйця на Великдень збитими вершками

Цього року католицький Великдень припадає на 21 квітня, а православні святкуватимуть Великдень 28 квітня. Однією з загальних традицій святкування є фарбування яєць.

OBOZREVATEL.Smak пропонує читачам оригінальний спосіб фарбування яєць – за допомогою збитих вершків.

Отже, що для цього знадобиться

1. Одна велика упаковка збитих вершків або збитий топінг.

2. Харчовий барвник, гель або рідкий (гель працює краще, робить яйце яскравішим).

3. Варені яйця (скільки завгодно).

4. Оцет (впливає на остаточний колір яйця).

Як пофарбувати:

1. Розподіліть збиті вершки або збитий топінг у великій формі для випічки або деко з боків.

2. Додайте харчовий барвник. Якщо ви використовуєте рідкий барвник – змішайте харчовий барвник з декількома краплями оцту. Капайте харчовий барвник рясно поверх збитих вершків, залишаючи між краплями простір близько 1 см.Якщо ви використовуєте гелевий барвник, додайте в нього кілька крапель оцту. Капайте харчовий барвник рясно поверх збитих вершків, зберігаючи простір між краплями. За допомогою зубочистки зробіть візерунки на збитих вершках.

3. Використовуйте ложку, щоб перемішати кольори навколо збитих вершків.

4. Налийте оцет в миску. Занурьте яйця в оцет на 2 хвилини. Вийміть з оцту та висушіть паперовим рушником.

5. Обкатайте яйця в кольоровому кремі, використовуючи ложку (одного разу буде достатньо, щоб колір не був бляклим).

6. Залиште яйця настоюватися в харчовому барвнику на 10 хвилин (чим довше, тим яскравіше колір, але не більше 30 хвилин).

7. Акуратно протріть яйця чистою тканиною або паперовим рушником, або швидко промийте їх в прохолодній воді.

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