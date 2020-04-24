Як не стати жертвою реклами: лікар розвіяв міф про корисні продукти

Сьогодні дієтологи чітко визначили список продуктів, які виробники позиціонують як корисні, проте вони такими не є.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила лікар-дієтолог Віра Паламар.

За словами дієтолога, в колі дієтологів і нутриціологів є таке поняття, як "лжекорісні продукти". Це їжа, яка на перший погляд не відноситься до категорії шкідливої. У рекламі про неї говорять, як про здорове харчування. Насправді ж нічого доброго для здоров'я і фігури така їжа не несе. ⠀

Дієтолог оголосила список найпопулярніших лжекорисних продуктів, приділивши особливу увагу фітнес-батончикам, магазинним йогуртам, готовим сніданкам та кашам швидкого приготування. ⠀

Фітнес-батончики

За словами Паламарь, обираючи фітнес-батончики потрібно вкрай уважно вивчати склад продукту, оскільки в своїй більшості такий товар немає нічого спільного з правильним харчуванням.

"В магазинах вони лежать у відділах корисного харчування. І даремно! Якщо Ви вживаєте фітнес-батончики з метою замінити шкідливі солодощі, обов'язково вивчайте їх склад. Більшість таких батончиків - суміш цукру і жиру", - наголосила дієтолог. ⠀

Магазинні фруктові йогурти

За словами дієтолога, такі йогурти містять сахарозу. Це харчовий цукор, який складається з фруктози та глюкози. 100 гр. сахарози - це близько 3 ложок цукру. Виходить, на одну пляшку йогурту доводиться дуже багато цукру.

"Для смакових властивостей виробники додають добавки. І виходить, що замість корисного продукту ви з'їдаєте черговий шкідливий", - наголосила Паламарь, додавши при цьому, що магазинні йогурти можна замінити натуральними йогуртами, ряжанкою, кефіром з додаванням фруктів або ягід.

Мюслі, пластівці та готові сніданки

За словами дієтолога, ситуація з мюслі, схожа на ситуаціюз батончиками. "Здається, що продукт корисний. Насправді, більша частина мюслі - жири і цукор. Знову-таки, уважно вивчайте склад", - заявила лікар, нагадавши при цьому, щоможна пристосуватися готувати мюслі вдома.

Солодощі з цукрозамінниками

До переліку псевдокорисних продуктів дієтолог віднесла печиво, зефір, шоколад та інші солодощі без цукру. "На упаковках великими літерами пишуть "продукт корисний", "без цукру". Багато хто попадаються на цей прийом, оскільки вважають, що цукрозамінник не шкодить фігурі. Тільки ось калорій в такій їжі стільки ж, скільки і в звичайній", - заявила дієтолог, підкресливши, що потрібно стежити за кількістю таких споживаних продуктів.

Каші швидкого приготування

Говорячи про каші швидкого приготування, дієтолог зазначила, що крупа в таких продуктах піддається сильній обробці і не містить потрібної кількості грубого волокна і корисних елементів. Також за словами лікаря, в таких кашах, зазвичай, забагато цукру.

"Корисними будуть тільки натуральні каші. Ті, які вимагають тривалого процесу приготування. А додавати фрукти і сухофрукти вам доведеться самостійно", - наголосила Паламарь.

Також OBOZREVATEL писав про те, як харчується дієтолог і його сім'я. З фірмовим рецептом від дієтолога можна ознайомитися тут.

З цікавими рецептами страв з сиру і коментарями дієтологів до них, ви можете ознайомитися тут.