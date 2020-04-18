Як не переїсти за великоднім столом

Великдень - це свято, яке стає серйозним випробуванням для нашого здоров'я, оскільки зазвичай в ці дні більшість не знає міри в алкоголі і зловживає жирною їжею.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав лікар-дієтолог Сергій Антонюк.

"В перші дні свят для "швидкої допомоги" і екстрених стаціонарів роботи додається. Пов'язано це, переважно, з переїданням в поєднанні з неадекватною кількістю вживаного алкоголю.

Святкові столи повні стравами, утримуватися від спокуси виходить не у всіх. Найбільш часті екстрені ситуації: гострий панкреатит, інвагінація (заворот) кишок - вони смертельно небезпечні; часто також буває подагрична атака, яка проявляється набряком суглобів і нестерпним болем. Звичайно, при такому високому харчовому навантаженні загострюються хронічні коліти, гастрити, холецистити. Підняття купола діафрагми провокує аритмії, напади стенокардії, сольове перевантаження – гіпертонічний криз.

Звичайно, треба зазначити і те, що організм не може часто адекватно проконтролювати рівень глюкози в крові; виникає ще одна біда – цукровий діабет. Я вже не кажу про тих, хто худне. Схуднення на якийсь період стане утопією - треба вибирати.

Як же правильно побудувати свою харчову поведінку на Великдень?

Якщо ви не постилися, то щоб уникнути гострих проблем зі здоров'ям, в їжі потрібна елементарна помірність. Потрібно не переїдати, прийом жирної їжі, м'яса, жирної риби треба контролювати. Тому м'ясо, ковбаси, рибу намагайтеся вибирати нежирні.

Заплануйте певну кількість цих продуктів на день, і розділіть їх на кілька прийомів.

Краще відмовитися від магазинних копченостей. Якщо ви хочете вживати алкоголь, то 150 мл. сухого вина підуть на користь, добре, якщо це буде протягом всього дня. Міцні алкогольні напої попри велику кількість жирної, високобілкової їжі, провокують подагричні атаки.

Але якщо все ж вирішили святкувати з ними, то треба пам'ятати, що 100 мл., скажімо, хорошого коньяку будуть менш проблемними, коли ми їх вип'ємо в кілька прийомів протягом дня.

Паска традиційна, але треба пам'ятати, що вона висококалорійна, з великим вмістом жиру, цукру, а магазинна ще в добавок насичена трансжирами. Тому, якщо є бажання поберегти систему синтезу інсуліну, не треба їсти більше 100 гр. паски в святковий день.

Не треба їсти дуже свіжу паску – роздує живіт. Традиційно паску і печуть перед святом, а їдять наступного дня. Уникайте хімічних барвників для прикрашання паски та крашанок.

Прийом фруктів теж добре розтягувати у часі, тоді інсулін матиме більше можливостей повноцінно перетворити глюкозу на енергію, а не направляти її надлишки для переробки на жир.

З огляду на святкові харчові перевантаження, дуже добре відмовитися від солодких газованих напоїв.

Якщо ви постилися, то вводити тваринний жир, білок треба дуже поступово. Рекомендується почати з парової нежирної курячої або індичої котлети, на день 100 гр. нежирного кефіру, одного яйця, навіть краще з половиною жовтка. 20 гр. паски буде достатньо.

Крупи, овочі потрібно добре подрібнювати, розварювати. Добре пити відвар шипшини, відвар сухофруктів, але ніяк не солодку газовану воду.

Кількість їжі треба обмежувати протягом тижня. У перші дні рекомендується дробовий прийом їжі, кожні 2-3 години, мінімальними порціями.

У всьому має бути помірність. На нашому традиційному святковому столі всього достатньо: білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінералів".

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