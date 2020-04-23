Як не набрати вагу під час карантину

Щоб до закінчення карантину більшості з нас не довелося скидати зайві кілограми, потрібно дотримуватися кількох простих правил.

Про це в соцмережі Facebook написала лікар-дієтолог Марина Павленко.

"Одним з найактуальніших питань сьогодення є те, як же не набрати зайву вагу в умовах карантину.

Зниження активності

Першою великою проблемою є зниження фізичної активності. На жаль, фітнес-центри закриті, а вдома часто відсутній арсенал всіх необхідних тренажерів. В жодному разі не можна припиняти свої заняття. Постарайтеся максимально замінити ваші тренування в залі на домашню. Використовуйте пляшечки з водою, якщо немає гантелей; знайдіть м'яч, використовуйте книги в якості обважнювачів; є маса онлайн-платформ для занять в домашніх умовах - знайдіть ту, що до душі вам.

Калораж

Друга проблема - ваш калораж. Врахуйте: якщо ви не працюєте і не зайняті важкою працею вдома (ремонтй т. ін.), то необхідно дещо зменшити ваш калораж, оскільки витрата калорій, швидше за все, знизилася. У цьому питанні допоможе лікар-дієтолог.

Графік тренувань

Третя проблема: відсутність режиму як такого. Порушується самодисципліна - людина довше спить, відпочиває. Якщо в звичайний час вона звикла до тренувань о 5 вечора 3 рази на тиждень, то тепер цього графіка немає, і можна дати слабинку. Потрібно дотримуватися графіка тренувань. Єдине, що можна змінити – це час, на більш зручний.

Режим харчування

Четверте - режим. Карантин – не привід порушувати режим харчування. Так, ви можете змістити трохи розпорядок дня і час прийняття їжі, але в цілому потрібно дотримуватися режиму. Харчуватися в один і той самий час. Це стосується і перекусів. Не варто їсти за 3 години сну. Добре допомагає ведення харчового щоденника – так ви будете себе дисциплінувати, адже вдома завжди висока спокуса з'їсти щось смачненьке".

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