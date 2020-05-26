Як не можна зберігати сир: названо помилки, які ми допускаємо

Щоб продовжити термін зберігання сиру, необхідно використовувати спеціальний сирний папір, пергамент, вощений папір, сирний ковпак або оцет.

OBOZREVATEL спільно з eatthis.com пропонує ознайомитися з головними рекомендаціями про те, як правильно зберігати сир та яких помилок варто уникати.

Зберігати сир в поліетиленовій плівці – величезна помилка

Багато сирів, які ви купуєте, упаковані в поліетиленову плівку. Але зберігати їх у такому вигляді – це найгірше, що можна зробити.

"Поліетиленова плівка за своєю конструкцією є повним бар'єром, а сир потребує повітря і вологості, щоб дихати", – говорить Джон Уеллс, фахівець з інновацій та розробки спеціалізованих сирних продуктів в Whole Foods Market.

Крім того, сир може виступати в ролі губки, поглинаючи пластифікатори, які надають поліетиленовій плівці здатність розтягуватися і чіплятися. Обидві ці проблеми впливають на смак сиру, а також погіршують його якості, в результаті чого він втрачає свою придатність.

Найкращі інструменти для зберігання сиру

Спеціальний сирний папір: це двошаровий продукт, який дозволяє сиру дихати і зберігати вологість.

Пергамент або вощений папір: якщо сирний папір недоступний, ви можете обернути сир пергаментом або вощеним папером, який захищає його від висихання, підтримуючи при цьому доступ повітря і вологість.

Сирний ковпак: це скляна тара, яка дозволяє сиру створювати свою власну температуру і вологість. Ковпаки добре себе зарекомендували, а також вони є відмінним декором для кухні.

Оцет: помістивши невелику кількість оцту на марлю або паперовий рушник перед зберіганням сиру, можна врятувати його від цвілі. Оцет діятиме як свого роду бар'єр, але при цьому на смак він ніяк не вплине.

Чи можна зберігати сир в оригінальній упаковці?

Експерти стверджують, що слід не тільки уникати зберігання в оригінальній упаковці, а й відразу ж знімати її, коли повернетеся додому. Сир необхідно обгорнути в свіжий і чистий сирний папір.

Однак важливо враховувати, що деякі сири можуть поставлятися в тонкій дерев'яній або картонній упаковці з пористою пластиковою оболонкою. Зберігати їх в такому вигляді можна до тих пір, поки не відкриєте. Потім рекомендується використовувати папір.

Як зберегти свіжість, аромат і продовжити термін придатності?

Перш за все, переконайтеся, що ваші руки і кухонні інструменти чисті. При правильному поводженні з сиром ви можете реально зменшити зростання цвілі, уникаючи попадання бактерій.

Незважаючи на це, зберігати сир в холодильнику досить складно, оскільки він виділяє вологу. Щільні обгортання сприяють утворенню цвілі, а більш вільні – дають йому висохнути і затвердіти.

Щоб знайти спосіб і продукт, який досяг би делікатного балансу, Американська випробувальна кухня перевірила деякі методи зберігання сиру.

Фірмові сири: метод полягає в подвійній обгортці шматочків сиру – спочатку пергаментом, а потім алюмінієвою фольгою. Пергаментний папір дозволяє сиру дихати і регулювати вологість, а алюмінієва фольга запобігає виходу вологи.

М'які сири: м'які сири з ніжною скоринкою, такі як Брі і Камамбер, мають потребу у великій кількості повітря навколо, щоб дихати. Їх можна помістити в скляний контейнер, вистелений паперовим рушником (він поглинатиме конденсат), а потім залишити кришку відкритою, щоб циркулювало повітря.

Солоні сири: такі сири краще зберігати в своєму розсолі.

Чи потрібно загортати сир кожен раз, коли його використовуєте?

Це може бути складно, але вам доведеться дотримуватися цих рекомендацій більше одного разу. Завертайте сир в новий аркуш паперу кожен раз, коли відріжете його частину.

Де зберігати сир?

Якщо ви зберігали свій сир на верхній полиці холодильника для простоти доступу, це неправильно. Рекомендується тримати його в спеціальних ящиках в нижній частині, оскільки в цих місцях зазвичай трохи тепліше. Температура повинна становити від 4 до 10 ° C, тому найхолодніша частина вашого холодильника може бути для нього згубною. Крім того, що в ящиках помірніша температура, у них є ще одна прихована перевага: вони підтримують вологість, необхідну для сиру.

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