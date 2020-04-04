Як не можна готувати овочі. Поради дієтолога

Щоб ваші домашні полюбили овочі, потрібно з розумом підійти до приготування страв і навчитися смачно готувати.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла дієтолог-нутриціолог Ольга Набока.

"Чого я категорично не радила б робити - це перетирати овочі і готувати супи-пюре. Річ у тім, що перетерта їжа рекомендується виключно при лікувальному харчуванні. Супи-пюре допускаються при виведенні хворого з післяопераційного стану. Також вони можуть допускатися при проблемах з кишківником , коли потрібен м'який режим. У всіх інших випадках овочі потрібно жувати.

Коли ми жуємо, особливо жорстку їжу, наприклад, сирі овочі, салати, то при кожному жувальному русі, у нас скорочується кишківник і як наслідок, прискорюється перестальтика.

Наш кишківник працює добре саме тоді, коли ми жуємо, а не просто ковтаємо перетерту страву. Якщо ми їмо овочевий крем-суп, ми не жуємо, а значить, ми розслаблюємо кишківник, і від такого прийому овочів користі не буде. Якщо існують проблеми з травною системою, такий варіант прийому їжі допускається, але не на постійній основі. Ховати овочі в пюре - це не вихід. Потрібно просто навчитися смачно готувати".

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