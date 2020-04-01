Що їдять дієтологи: система харчування та фірмовий рецепт

Відомо, що дієтологи закликають всіх прислухатися до свого організму, не перевантажувати його важкою та жирною їжею і з розумом підходити до свого раціону.

Але що відбувається на кухні у самих дієтологів? Чи дотримуються вони своїх порад?

Сьогодні про це OBOZREVATEL розповіла дієтолог-консультант Олена Юдіна.

Олена Юдіна

"Я дійсно харчуюся так, як навчаю своїх пацієнтів"

У моїй стратегії життя харчування, як і гармонія, стоїть на одному з перших місць. Через неправильне харчування у вас будуть проблеми зі здоров'ям і, як наслідок - незадовільний психоемоційний стан.

У моєму випадку харчування - це в жодному разі не підрахунок калорій і навіть не зважування порцій. Це спосіб життя. Я ніколи не кажу своїм пацієнтам про те, що їх добова норма становить стільки-то калорій. В дієтології важлива не калорійність добового раціону харчування, а баланс або співвідношення білків, жирів та вуглеводів. Адже можна і 3 шоколадки з'їсти на 1700 ккал.

Що стосується раціону, то в моєму випадку є продукти, які повністю виключені, а є моменти, в яких я допускаю компроміс. У мене в родині всі свідомо підходять до прийому їжі. І найголовніше - правильне харчування ми сприймаємо не як дієту, а як спосіб життя. Напевно, тому не було ситуацій, коли мені довелося б садовити когось із домашніх на примусову дієту. У нашій родині ми не контролюємо себе. Важливо розуміння, що можна, а що не бажано і які будуть наслідки.

Вранці встигаю приготувати три різні сніданки, для себе, чоловіка і дітей, привести себе до ладу, зібрати обіди з собою і відвести молодшу дитину до школи. Все це займає у мене не більше двох годин. Я встаю о 6 ранку, о 8.15 виходжу з дому

Отже, ось як харчується моя родина

Що ми любимо

Крупи

Купую абсолютно усі крупи, асортимент у нас досить великий. Крім звичайної білого манки. Моя дочка любить манку, але від звичайної крупи поправляються, тому я купую тільки цільнозернову манку або манку сорту "Семоліна" - це такий твердий сорт пшениці.

Сир

Я купую тверді сири, але дивлюся, щоб це був саме сир, а не сирний продукт.

Домашня випічка

Нічого не маю проти глютену. Якщо немає протипоказань, то чому б не спекти щось? Я печу і кекси, і піцу. Але печу без дріжджів і з цільнозернового борошна. Крім того, я не додаю у тісто цукор. Замість цукру використовую сухофрукти. Замочую їх, потім блендирую і додаю. В сирні запіканки замість цукру додаю банани.

М'ясо

Як правило, купую яловичину, курку, індичку. Свинину не купую взагалі.

Продукти, які ми не купуємо

По-перше, це лимонад і соки в пакетах. Не купуємо, тому що це шкідливо.

По-друге, пряники та печиво. Якщо я хочу солодкого, можу купити шоколад, пастилу, пахлаву з медом.

По-третє, не купую пельмені та вареники. Якщо рідні хочуть потішити себе пельменями - я не проти. Але нехай це будуть домашні пельмені з якісних продуктів. Ми робимо і пельмені, і вареники, але не з пшеничного, а з цільнозерновий борошна. І, звісно, ніяких напівфабрикатів.

По-четверте, рибу у вакуумній упаковці, навіть оселедець. Я знаю, як її роблять, тому такого продукту в моєму холодильнику ви не знайдете. Можу купити норвержский оселедець "Матіас", але не у вакумі

По-п'яте, консерви. Причому не беру ні м'ясні, ні рибні. Ні в томаті, ні в олії, ні в маринаді. Я допускаю покупку стерилізованого продукту, наприклад, можу купити той же тунець у власному соку, але не більше.

По-шосте, ковбаси та сосиски. Я купую хамон, бастурму з конини, сиров'ялені ковбаси, але при цьому обов'язково звертаю увагу на склад. Це має бути абсолютно натуральний продукт. Ковбаси та сосисок у моєму будинку немає.

І останнє – це цукор. Я не вживаю цукор. Якщо я варю компот, то чекаю, коли він охолоне і додаю трохи меду. Також іноді підсолоджую компот стевією. Каву я не п'ю бо не люблю. Чай п'ю без цукру. З ранку можу додати до чаю трохи меду.

Фірмовий рецепт

Ми дуже любимо мойву, запечену в духовці. Я із задоволенням поділюся з читачами OBOZREVATEL своїм рецептом мойви, запеченої в духовці.

Складові:

мойва - 800 гр

цибуля - 500 гр.

сіль за смаком

спеції - за смаком

свіжа зелень - за смаком

лимон - 1 шт.

Мойву промити і обсушити паперовим рушником. Посолити і поперчити. Заправити соком лимона і залишити маринуватися на хвилин 30 і більше.

Поки риба маринується, розігріваємо духовку до 180 С. Під час маринування риби пасеруємо цибулю без олії під кришкою.

У розігріту до 180 ° С духовку ставимо деко на яке викладаємо цибулю, зверху на цибулю кладемо рибу.

Замість цибулі можна використовувати будь-які овочі: перець солодкий, помідори, кабачки, баклажани, гарбуз і т.д. Запікаємо рибу блізько 30-40 хвилин. Смачного.

Чим же корисна мойва:

Мойва багата на кальцій, білки, а також поліненасичені жирні кислоти омега-3; ця риба є прекрасним джерелом вітамінів групи В: наприклад вітаміну В12 в мойві вдвічі більше ніж у м'ясі. Також мойва багата на вітаміни А і D. Вона містить найважливіші амінокислоти: метіонін, цистеїн, треонін і лізин, а так же йод, фтор, бром, калій, натрій, фосфор, селен; причому селену в цій рибі приблизно в 10 разів більше, ніж у м'ясі. Не забувайте, що селен чудово піднімає настрій, що не менш важливо в наш час. Якщо регулярно включати в меню мойву, забезпечуючи організм необхідною кількістю природного йоду, то можна уникнути багатьох захворювань щитовидної залози. А як показують дослідження, насичені жирні кислоти сприяють зменшенню рівня холестерину в крові і зникненню бляшок на стінках судин. Включайте мойву в раціон харчування при захворюванні серцево-судинної системи, а також для профілактики інфаркту міокарда та гіпертонії.

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL як правильно відмовитися від вживання цукру. З рекомендаціями експерта можна ознайомитися тут.

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