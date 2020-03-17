Як мають харчуватися люди похилого віку під час карантину: поради дієтолога

Як підняти імунітет під час карантину і на що звернути увагу людям з групи ризику. Про це та багато іншого в ексклюзивному коментарі нашому виданню розповіла дієтолог Олена Юдіна.

"Зупинимося на тих, кому більше 65 років, як на тих, які в ситуації з коронавірусом знаходяться у групі ризику. Потрібно розуміти, що люди похилого віку - різні. Деякі у свої 65 років дадуть фору будь-якому сорокарічному.

Якщо ми говоримо про українських пенсіонерів, які, на превеликий жаль, в більшості своїй є "несвідомими", то до них інколи важко достукатися. Вони вкоренилися у своїх звичках і, як правило, дотримуються принципу: "Часник, сало і горілка". Зараз це можна почути досить часто. Так, вони дійсно їдять часник і цибулю. Чи допомагає це? Частково так, оскільки вони отримують хоч якісь фітонциди. Крім того, саме пенсіонери намагаються якомога менше виходити з дому, намагаючись себе таким чином убезпечити і знизити ймовірність можливого зараження.

Що стосується раціону людей похилого віку, то я б зробила акцент на овочах і фруктах. Навіть з того мінімуму продуктів, які є під рукою і вирощені на нашій землі. Наприклад, капуста доступна зараз абсолютно всім. Буряк, часник, морква, волоські горіхи. Це доступно усім. І часто вирощено на власному городі.

Практично у всіх пенсіонерів є якісь заготовки на зиму. Що стосується консервації, то її вживання не бажано, причому не тільки в даний період, а й в цілому. Однак це не стосується продуктів, які квасяться. Квашена капуста, квашені огірки, квашені помідори, якщо є можливість ввести це в раціон - прекрасно. Квашена капуста - це відмінне джерело вітаміну С. Якщо пенсіонери будуть щодня їсти квашену капусту, плюс пити настій із шипшини в профілактичній дозі, а також введуть в раціон волоські горіхи - це буде чудово. Головне, щоб пенсіонери їли якомога менше смаженого. Продукти не мають купатися в жирі".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал