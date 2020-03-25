Як правильно вибирати хліб. Поради дієтолога

Щоб правильно обрати продукти харчування, і зокрема купити хліб, який буде корисний для вашого організму, потрібно звернути увагу на декілька важливих моментів.

Про це в своєму блозі на Фейсбук пише лікар-діелотолог Ольга Набока.

"Як ви купуєте хліб?

Питання настільки вже заїжджене, що не хочеться навіть і думати про таке! Але! Я дуже раджу бути уважними при купівлі хліба, особливо, якщо є трохи зайвої ваги, вам потрібно зміцнити імунітет, позбутися від вуглеводної залежності!

Як же правильно вибирати хліб, щоб собі не сильно нашкодити?

Перед покупками продуктів харчування я завжди раджу ставити питання - а це дійсно мені потрібно?

Якщо так - вперед!!!

Отже, який хліб нині модно купувати?

- Правильно, зерновий!

Ось спостерігала недавно таку картину: вибирають дві подруги собі "щось до чаю". Так уважно розглядають упаковки, читають, обговорюють цукор, глютен, лактозу та інші розумні слова. Обидві важать під 100 кг.

В результаті такий висновок: "Ось цей хліб - зерновий, його можна, він найдорожчий тут, а значить тут все правильне до складу входить".

І беруть білий пухнастий хлібець, посипаний густо різними зернятками.

Ваша думка про таку картину?

Так. Тут просто відмінно попрацювали маркетологи.

Важливо не виключити хліб, а звести його до своєї норми, вибирати так, щоб в складі було мінімум пресованих дріжджів, без цукру. І краще не біле борошно.

Ось коли хоча б ці моменти враховувати - все буде набагато краще, імунітет не буде страждати.

Тому моя порада - будьте завжди дуже уважні при виборі продуктів харчування!

Не на ціну потрібно дивитися, не на назву, склад потрібно вміти читати! "

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