Як правильно вибирати хліб. Поради дієтолога

Щоб правильно обрати продукти харчування, і зокрема купити хліб, який буде корисний для вашого організму, потрібно звернути увагу на декілька важливих моментів.
Про це в своєму блозі на Фейсбук пише лікар-діелотолог Ольга Набока.
"Як ви купуєте хліб?
Питання настільки вже заїжджене, що не хочеться навіть і думати про таке! Але! Я дуже раджу бути уважними при купівлі хліба, особливо, якщо є трохи зайвої ваги, вам потрібно зміцнити імунітет, позбутися від вуглеводної залежності!
Як же правильно вибирати хліб, щоб собі не сильно нашкодити?
Перед покупками продуктів харчування я завжди раджу ставити питання - а це дійсно мені потрібно?
Якщо так - вперед!!!
Отже, який хліб нині модно купувати?
- Правильно, зерновий!
Ось спостерігала недавно таку картину: вибирають дві подруги собі "щось до чаю". Так уважно розглядають упаковки, читають, обговорюють цукор, глютен, лактозу та інші розумні слова. Обидві важать під 100 кг.
В результаті такий висновок: "Ось цей хліб - зерновий, його можна, він найдорожчий тут, а значить тут все правильне до складу входить".
І беруть білий пухнастий хлібець, посипаний густо різними зернятками.
Ваша думка про таку картину?
Так. Тут просто відмінно попрацювали маркетологи.
Важливо не виключити хліб, а звести його до своєї норми, вибирати так, щоб в складі було мінімум пресованих дріжджів, без цукру. І краще не біле борошно.
Ось коли хоча б ці моменти враховувати - все буде набагато краще, імунітет не буде страждати.
Тому моя порада - будьте завжди дуже уважні при виборі продуктів харчування!
Не на ціну потрібно дивитися, не на назву, склад потрібно вміти читати! "
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