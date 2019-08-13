Як красиво нарізати кавун: 5 цікавих способів

Настав час поїдання соковитих і спілих кавунів, але багатьом господиням набридли звичні часточки на столі й хочеться чогось нового і красивого.

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з 5 цікавими і простими способами, як можна нарізати ягоду, щоб порадувати гостей.

Арбуз pixabay

Спосіб 1

Розрізати кавун навпіл, перевернути одну половинку плоскою частиною на стіл та зробити рівномірні часточки. Після цього порізати поперек, щоб вийшли кубики. Тепер гості на будь-якій вечірці зможуть просто витягти з ягоди шматочок і поласувати ним таким чином, щоб все обличчя не було в соку.

Нарізати кавун квадратиками Furious Pete / YouTube

Кавун кубиками Furious Pete / YouTube

Спосіб 2

Половину кавуна розділити на дві частини. Акуратно відрізати м'якоть по кромці та залишити її лежати в шкірці. Після цього зробити рівномірні часточки і висунути кожну з них асиметрично, як показано на фото. У такому вигляді ягода стане прикрасою будь-якого столу, а поглинання солодощів стане простим і зручним.

Кавун асиметричною драбинкою Furious Pete / YouTube

Спосіб 3

Чверть кавуна акуратно відокремити від шкірки. Зробити надрізи на часточки по всій довжині спочатку з одного боку, потім розгорнути ягоду і повторити процедуру, щоб вийшли смужки. Після цього нарізати кубиками і висипати в миску. Для поїдання солодощів можна використовувати зубочистку, щоб не забруднити руки.

Порізати м'якоть кубиками Furious Pete / YouTube

Висипати кубики кавуна в миску Furious Pete / YouTube

Спосіб 4

Розрізати ягоду навпіл, викласти одну частину на велику плоску тарілку, зрізати "капелюшок". Далі зробити рівномірні часточки, після чого кожну другу перевернути шкіркою вниз. В результаті вийде квітка, яку зверху можна прикрасити лимоном такої ж форми.

Квітка з кавуна На кухні у Гали / YouTube

Спосіб 5

Розрізати кавун навпіл. Помістити одну частину в глибоку миску і озброїтися напівкруглою ложкою для морозива. Вирізати кульки з м'якоті та викласти їх в піали.

Кульки з м'якоті кавуна Мої улюблені рецепти / YouTube

Примітка: в перших чотирьох способах головне користуватися великим і добре заточеним ножем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, в чому полягає головна небезпека кавунів.

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